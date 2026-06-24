Leitindex verliert – Kursdebakel bei Rheinmetall

Unter der Last heftiger Kursverluste der Rheinmetall-Aktie hat der Dax am Mittwoch seine Vortagesverluste ausgeweitet. Vor den nachbörslich erwarteten Zahlen des KI-Chipriesen Micron aus den USA sank der deutsche Leitindex noch etwas tiefer unter die 25.000-Punkte-Marke und riss dabei auch die technisch viel beachtete 21-Tage-Linie, worin Anleger ein kurzfristiges Warnsignal sehen. Mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 24.740 Punkte ging er aus dem Tag.

Anleger machten zur Wochenmitte in der Breite einen Bogen um deutsche Aktien, denn auch MDax und SDax gaben nach. Der Index der mittelgroßen Werte verabschiedete sich mit minus 0,65 Prozent auf 31.919 Punkte, der Nebenwerte-Index SDax verlor ein Prozent.

Europaweit sah es besser aus: Zwar gab, vor allem belastet von deutschen Aktien, der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 leicht nach und sank um 0,25 Prozent auf 6.214 Punkte. In Paris, Zürich und London jedoch wurden Gewinne verbucht. In den USA zeigten sich die Börsen ebenfalls freundlich.

"Als wenn die heute Abend anstehenden Quartalszahlen von Micron Technology nicht bereits für genug Nervosität sorgen würden, belastete das Indexschwergewicht Rheinmetall die Stimmung an der Frankfurter Börse heute noch zusätzlich", fasste Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Stimmung hierzulande zusammen./ck/jha/

Rheinmetall 19 Prozent im Minus

Die Rheinmetall-Aktien brachen zeitweise um 20 Prozent ein, weil ein Rüstungsprojekt der Bundeswehr für neue Fregatten beendet wird. Nach der Übernahme des Schiffbauers Naval Vessels Lürssen werde Rheinmetall um dessen "Kronjuwel" beraubt, schrieb der Experte Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB. Erstmals seit mehr als einem Jahr wurden die Rheinmetall-Aktien wieder unter 1.000 Euro gehandelt. Vom Rekordhoch im Oktober hat sich der Kurs jetzt halbiert.

Der JPMorgan-Analyst David Perry bezifferte den eigentlich für Rheinmetall vorgesehenen Auftragswert des Fregatten-Großprojekts auf zwölf Milliarden Euro. Er befürchtet, dass Ziele für die Auftragseingänge nun verfehlt werden könnten. Die Nachrichten setzten auch andere deutsche Rüstungswerte wie Hensoldt und Renk unter Druck.

Bitcoin & Gold mit starken Verlusten

Der Goldpreis ist am Mittwoch erstmals seit über einem halben Jahr unter 4.000 US-Dollar gesackt. Am Abend wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei gut 4.000 US-Dollar gehandelt und damit rund 130 Dollar tiefer als am Vortag.

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Notierungen von Edelmetallen wie Gold ist eine deutliche Neubewertung der Zinserwartungen, sagte Ewa Manthey, Rohstoffstrategin bei der ING Bank. US-Notenbankchef Kevin Warsh hatte bei seinem ersten Auftritt als Vorsitzender der Fed die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.

An den Finanzmärkten wurde dies als Hinweis für eine mögliche Zinserhöhung im weiteren Verlauf des Jahres gedeutet, was dem Dollar Auftrieb gab. Auch der Preis von Bitcoin geriet stark unter Druck und fiel mit nur noch gut 60.000 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats.

(mit Material von dpa-AFX)