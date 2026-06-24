Merz weist verfassungsrechtliche Zweifel an neuem Heizgesetz zurück

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz weist verfassungsrechtliche Zweifel am geplanten neuen Heizgesetz zurück. Der CDU-Vorsitzende sagte im Bundestag, der Gesetzentwurf sei vom Justiz- und Innenministerium rechtlich geprüft worden. Er habe keinerlei Veranlassung, an dieser Prüfung zu zweifeln.

Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags hatten in einem Gutachten zu dem Gesetzesvorhaben geschrieben, es bestünden "verfassungsrechtliche Zweifel", insbesondere ob die Neuregelung der Heizungsemissionen nach dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz Reduktionslasten insgesamt unverhältnismäßig auf die Zukunft verschiebe. Es sei aber offen, wie das Bundesverfassungsgericht diese Zweifel bewerten würde. Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe hatten den Gesetzentwurf bereits als verfassungsrechtlich "höchst zweifelhaft" bezeichnet.

Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche zum ersten Mal über das geplante neue Gebäudemodernisierungsgesetz beraten. Die schwarz-rote Koalition will Kernpunkte der von der früheren Ampel-Regierung beschlossenen Regelungen kippen./ax/bw/bk/hoe/mfi/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Nach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobegestern, 13:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen