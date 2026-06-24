Merz will Rentenbeschlüsse bis Jahresende umsetzen

Berlin, 24. Jun (Reuters) - ⁠Kanzler Friedrich Merz hofft, dass die Reformvorschläge der Rentenkommission bis Jahresende als Gesetze verabschiedet werden können. "Ich will da den parlamentarischen Beratungen nicht vorgreifen und auch nicht eingreifen", sagte Merz am Mittwoch in einer Befragung im Bundestag. Die Abgeordneten hätten das gute Recht, die Vorschläge ausführlich zu beraten. "Aber ich denke, für die Bevölkerung wäre es wichtig und ‌gut, Klarheit und Sicherheit zu haben ab dem Ende des Jahres 2026. Ich würde mir persönlich gerne wünschen, dass wir bis zum Jahresende den Abschluss finden können", fügte er hinzu.

Am Dienstag hatten Merz und ⁠Arbeitsministerin Bärbel Bas ⁠die Vorschläge der Rentenreformkommission entgegengenommen. Sowohl Merz und Bas als auch die Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD betonten, dass man die Vorschläge als "Gesamtkunstwerk" betrachten und alle Punkte umsetzen müsse. Während der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, von weitgehender Zustimmung seiner Fraktion sprach, äußerte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) deutliche Kritik.

Der Kanzler kündigte an, dass die schwarz-rote Koalition in der kommenden Woche einen genauen Zeitplan aufstellen werde. "Wir denken darüber nach, es ‌in zwei Schritten zu tun", sagte Merz zur Umsetzung. Zunächst würden ‌Eckpunkte im Kabinett beschlossen, anschließend folgten die Gesetzentwürfe. "Es werden wahrscheinlich mehrere sein", fügte er mit Hinweis auf die Vielzahl der Vorschläge hinzu. Die Regierung werde diese Arbeit über die Sommerpause leisten. "Und wenn es gut geht, dann werden wir ⁠im Herbst im parlamentarischen Verfahren sein", unterstrich Merz. Dann liege es in der Hand des Bundestages, wie schnell ‌er dann die entsprechenden Entscheidungen treffen wolle.

In der Regierungsspitze hofft ⁠man, dass die weitgehende Zustimmung sowohl in der CDU/CSU- als auch in der SPD-Bundestagsfraktion anhalten wird. Aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion habe die Alterssicherungskommission "ein wirklich ausgewogenes, zukunftsfähiges, aber auch faires Ergebnis" vorgelegt, sagte dagegen der SPD-Politiker Wiese. Er warte nun auf die Gesetzentwürfe aus dem Arbeitsministerium und rechne ‌mit einer Bundestagsbefassung in der zweiten Jahreshälfte.

Wiese verteidigte die ⁠Beschlüsse ebenso wie die SPD-Abgeordnete Annika Klose, die ⁠Mitglied der Rentenkommission war. Besonders wichtig seien die Vorschläge zu einer langfristigen Absicherung der Renten für junge Menschen durch eine verpflichtende Kapitalrente, der Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung als tragende Säule der Altersabsicherung und der Vorschlag zum Übergang zu einer Erwerbstätigenversicherung, in die auch andere Personengruppen wie Politiker einzahlen.

Schwesig hatte etwa kritisiert, dass die Länder nicht in die Beratungen einbezogen worden seien. Die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung sei falsch. Wiese betonte aber, dass es auch von den SPD-Bundestagsabgeordneten aus den östlichen Bundesländern positive Rückmeldungen gegeben habe. In Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern finden im September Landtagswahlen statt.

Während die Reformpläne der Rentenkommission Lob ⁠von der Industriestaaten-Organisation OECD erhielten, warnten gewerkschaftsnahe Ökonomen vor Schäden für Konjunktur und Arbeitsmarkt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)