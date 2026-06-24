Merz zu China: Werden uns für EU-Vorgehen gegen unfairen Handel starkmachen

Berlin, ⁠24. Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass Deutschland ein härteres Vorgehen der EU gegen China in der Handelspolitik im Oktober unterstützen wird. ‌Es gebe Subventionen, massive Überkapazitäten und vor allem Verzerrungen durch eine künstlich niedrig gehaltene eigene ⁠Währung, ⁠sagte Merz am Mittwoch bei einer Befragung im Bundestag. "Das ist der Teil des Wettbewerbs, den wir als unfair bezeichnen. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr." Dagegen wolle man ‌vorgehen. Handel müsse auf der ‌Basis des Prinzips der Gegenseitigkeit geschehen, mahnte der Kanzler.

Merz verwies darauf, dass die EU-Kommission auf ⁠dem EU-Gipfel beauftragt worden sei, Vorschläge vorzulegen, über ‌die die 27 Staaten ⁠der Europäischen Union im Oktober beraten und entscheiden würden. Dabei geht es um einen EU-Instrumentenkasten für die Abwehr unfairen Wettbewerbs - ‌China wird dabei ⁠nicht ausdrücklich genannt. Der ⁠Kanzler mahnte, dass es aber auch einen Wettbewerb mit den Ländern gebe, die einfach objektiv besser geworden seien. "Dem müssen wir uns stellen, mit besseren Wettbewerbsbedingungen in unserem eigenen Land", mahnte der CDU-Vorsitzende.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)