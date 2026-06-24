Moderna - Trendbeschleuniger vor der Brust

Die Trendwende bei der Moderna-Aktie hatten wir zu Jahresbeginn mehrfach positiv begleitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. und 12. Januar). Aus der seinerzeit beschriebenen Bodenbildung hat der Titel inzwischen lehrbuchmäßig Kapital geschlagen und das Kursziel von rund 50 USD mehr als ausgeschöpft. Überhaupt konnte das Papier im bisherigen Jahresverlauf bereits um über 100 % zulegen. Aus charttechnischer Sicht hat die Moderna-Aktie jetzt zwei wichtige Trendbeschleuniger unmittelbar vor der Brust. Gemeint ist die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 67,27 USD) und dem seit August 2021 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 75,73 USD). Gelingt der Sprung über diese Hürden, würde dieser doppelte Ausbruch für eine echte Trendbestätigung sorgen. Die langfristigen Indikatoren auf Monatsbasis (z. B. RSI, MACD) sorgen weiterhin für Rückenwind. Im Erfolgsfall winken perspektivisch sogar wieder dreistellige Notierungen, denn zwischen 103 USD und 115 USD warten die nächsten horizontalen Barrieren. Unter Risikogesichtspunkten gibt der aktuelle Kursverlauf ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe: Die letzten drei Monatstiefs bei knapp 43 USD gilt es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Moderna (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: LSEG, tradesignal²

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