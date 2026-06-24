Triebwerksbauer mit Rückenwind

MTU: JPMorgan sieht 40 Prozent Potenzia

onvista · Uhr

JPMorgan sieht bei MTU Aero Engines auf Sicht von 18 Monaten ein Kurspotenzial von rund 40 Prozent. Haupttreiber: die sinkenden Treibstoffkosten durch fallende Ölpreise und der spürbar stärkere US-Dollar.

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Drei Treiber gleichzeitig

Der erste Treiber sind die Kerosinkosten: Sinkende Ölpreise entlasten die Fluggesellschaften und stützen die Nachfrage nach Triebwerken und Wartungsleistungen. Der zweite Treiber ist der US-Dollar, der wieder deutlich über 100 im Dollar-Index steht — MTU profitiert direkt von Dollar-Stärke.

Der dritte Treiber sind positive Signale vom CEO. JPMorgan bezieht sich explizit auf First-Hand-Informationen aus einem Management-Gespräch — solche Analysen sind in der Regel belastbarer als reine Modellrechnungen.

Chart: 380 Euro als technisches Ziel

Die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hat eine Spannweite von rund 60 Euro (Nackenlinie 265 bis 320 Euro). An die Ausbruchslinie angelegt ergibt das ein erstes Ziel bei rund 380 Euro. Im zweiten Schritt liegt der 400-Euro-Bereich in Reichweite.

Besonders bullisch: Das Volumen in den drei Wochenkerzen seit Ausbruch steigt deutlich an. MTU war Anfang März mit dem Beginn des Iran-Konflikts aus der Seitwärtsbewegung nach unten ausgebrochen — nach Ende des Konflikts und der jetzt beendeten Bodenbildung sind die Chancen gut, den alten Aufwärtstrend wieder aufzunehmen.

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