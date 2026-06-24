Nach Zug-Stillstand bundesweit - Bahn spricht von beispiellosem Vorfall

Berlin, 24. Jun (Reuters) - Die ⁠Bahn hat den Stillstand im Zugverkehr in Deutschland wegen des Funkausfalls als einzigartig bezeichnet und sucht immer noch nach der genauen Ursache. "Eine solche Störung ist durch die hohen Sicherheitsvorkehrungen im Eisenbahnbetrieb bisher nie vorgekommen", teilte die Bahn am Mittwoch mit. Planmäßige Arbeiten am digitalen Funksystem GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways), dem zentralen Kommunikationsmittel zwischen Lokführern und Leitstellen, hätten für Probleme gesorgt. Man werde die Hintergründe "minutiös genau analysieren und auch sicherstellen, dass in dieser Form die Ursache nicht mehr vorkommen ‌kann", sagte der Chef der Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGO, Philipp Nagl, in Berlin. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder verlangte eine umfassende Aufklärung durch den Staatskonzern.

Die Bahn hatte am späten Dienstagabend alle Züge für rund zwei Stunden angehalten. Die Bahn kann die Zahl der betroffenen Fahrgäste derzeit nicht beziffern. Es dürften allerdings ⁠Tausende Passagiere betroffen gewesen ⁠und viele davon nachts gestrandet sein, weil sie ihre Anschlusszüge verpasst hätten. Personenzüge wurden vorübergehend an Bahnhöfen geparkt und Güterzüge möglichst nicht auf freier Strecke, sondern auf Abstellanlagen. Der Rückstau im Güterverkehr dürfte sich im Laufe des Nachmittags auflösen, sagte Nagl. Der sonstige Bahnverkehr laufe bereits seit Vormittag wieder fast normal.

Der Fehler trat bei Wartungsarbeiten an Kernkomponenten auf. Für das so wichtige Funksystem gibt es normalerweise Rückfallebenen und damit sogenannte Redundanzen - also quasi Ersatzteile, die dann einspringen. Die IT-Fachleute wollten nach Angaben der Bahn allerdings erst das Problem genau verstehen und eine Cyberattacke ausschließen. "Bevor dabei auf das funktionierende redundante Funksystem umgeschaltet ‌werden konnte, musste zunächst die Ursache des Ausfalls eingegrenzt und ein IT-Angriff ausgeschlossen werden." In Sicherheitskreisen ‌hieß es, es gebe keine Hinweise auf Sabotage.

KRITIK AN VERALTETER TECHNIK

Verkehrsminister Schnieder mahnte Besserung an. Sollte es sich um Probleme mit Hardware-Komponenten oder um ein Update-Problem eines Servers handeln, müsse die Bahn ihre Systeme so aufstellen, dass sich das nicht wiederhole, sagte der CDU-Politiker. Eine Ministeriums-Sprecherin ergänzte, das Funksystem beruhe auf dem älteren Mobilfunkstandard 2G. Ziel ⁠sei ein Update auf 5G bis 2030.

Allianz pro Schiene erklärte, andere EU-Länder wie Finnland hätten GSM-R im Bahnverkehr bereits abgeschaltet und sich auf den Weg ‌gemacht, das von der EU ab Ende des Jahrzehnts favorisierte modernere Zugfunksystem FRMCS einzuführen, ⁠das auf dem 5-G-Mobilfunkstandard basiere.

"Die Deutsche Bahn muss Wartung und Updates so durchführen, dass ein Fehler nicht den gesamten Bahnverkehr lahmlegt", forderte der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel. Bei Ausfällen brauche es Alternativen, etwa die hilfsweise Nutzung verschlüsselter Kommunikation über öffentlichen Mobilfunk. "Das ist in anderen Ländern wie Finnland gut erprobter Standard."

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Armand Zorn sagte, der Vorfall zeige einmal mehr, wie verwundbar Teile der kritischen Infrastruktur seien. Der Bahnverkehr ‌sei auch eine Frage der nationalen Sicherheit. "Wenn eine technische Störung den Bahnverkehr in großen ⁠Teilen Deutschlands beeinträchtigen kann, dann muss schnell und umfassend gehandelt werden."

Der ⁠Ausfall der Funktechnik beschäftigt auch den Bahn-Aufsichtsrat. "Dies wird ein Thema sein in der heutigen Strategiesitzung", sagte Chefkontrolleur Werner Gatzer dem "Handelsblatt". Im Gremium zeige man sich erleichtert, dass die Störung relativ schnell behoben worden sei, berichtete die Zeitung.

UNION NIMMT BAHN-CHEFIN PALLA IN DIE PFLICHT Schon vor vier Jahren war das in die Jahre gekommene digitale Funksystem in Norddeutschland für mehrere Stunden ausgefallen. Zum nun bundesweiten Problem betonte Bahn-Manager Nagl: "Eine GSM-R-Störung in dieser Form gab es noch nie."

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Ploß (CDU), sagte der "Rheinischen Post", ein Vorfall in dieser Größenordnung dürfe sich in den Sommerferien nicht wiederholen. Es wäre ein herber Schlag für alle Reisenden und den Tourismus in Deutschland. Unionsfraktionsvize Stephan Stracke nahm Bahn-Chefin Evelyn Palla in die Pflicht. "Ich erwarte von Frau Palla, dass Lösungen gefunden werden." Der Vorfall zeige, wie dringend die Bahn auf Vordermann gebracht werden müsse. Dies gelte für marode Schienen und Anlagen sowie ⁠die für den Betriebsablauf so wichtige Technik. "Es kann nicht sein, dass der Ausfall eines Funksystems den Schienenverkehr in ganz Deutschland lahmlegt."

(Bericht von Christian Krämer und Klaus Lauer, Mitarbeit von Alexander Ratz und Andreas Rinke, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)