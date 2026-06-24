Niederlande warnen USA vor 'Zwang' bei China-Exportkontrollen

Washington/Amsterdam, ⁠24. Jun (Reuters) - Die Niederlande haben die USA vor einem "Zwang" bei den Exportkontrollen für Chip-Technologie nach ‌China gewarnt. Eine "Zusammenarbeit durch Zwang" sei unerwünscht, sagte Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma ⁠am ⁠Dienstag in Washington. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf im US-Kongress, der "Match Act", der es der US-Regierung ermöglichen würde, Verbündete ‌zu zwingen, sich den ‌strengeren US-Exportkontrollen anzuschließen. Die USA und die Niederlande streiten bereits ⁠über den Umfang der Lieferbeschränkungen ‌für den niederländischen ⁠Chip-Anlagenbauer ASML nach China. Sjoerdsma war jedoch auch in Washington, um den Beitritt seines ‌Landes ⁠zur "Pax Silica" zu unterzeichnen, ⁠einer von den USA geführten Gruppe zur Koordinierung von KI-Lieferketten.

(Bericht von Toby Sterling und Alexandra Alper. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)