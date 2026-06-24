Niederlande warnen USA vor 'Zwang' bei China-Exportkontrollen
Washington/Amsterdam, 24. Jun (Reuters) - Die Niederlande haben die USA vor einem "Zwang" bei den Exportkontrollen für Chip-Technologie nach China gewarnt. Eine "Zusammenarbeit durch Zwang" sei unerwünscht, sagte Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma am Dienstag in Washington. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf im US-Kongress, der "Match Act", der es der US-Regierung ermöglichen würde, Verbündete zu zwingen, sich den strengeren US-Exportkontrollen anzuschließen. Die USA und die Niederlande streiten bereits über den Umfang der Lieferbeschränkungen für den niederländischen Chip-Anlagenbauer ASML nach China. Sjoerdsma war jedoch auch in Washington, um den Beitritt seines Landes zur "Pax Silica" zu unterzeichnen, einer von den USA geführten Gruppe zur Koordinierung von KI-Lieferketten.
(Bericht von Toby Sterling und Alexandra Alper. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)