Das typische Problem bei Telekom-Anbietern: Betriebsdaten, Netzdaten, Kundendaten und Fehlerdaten liegen in völlig getrennten Systemen. Echtzeit-Analyse ist damit kaum möglich. Genau hier setzt die Kombination AWS plus Databricks an: Databricks führt die Daten aus verschiedenen Netzwerkdomänen zusammen, AWS liefert die Cloud-Compute-Schicht. Nokia positioniert sich als Orchestrator dieser autonomen Netzwerke.

Der Markt reagiert bisher zurückhaltend — der Umsatzbeitrag dürfte anfangs klein sein. Telco-Investitionszyklen laufen sehr langsam ab, der Hebel zeigt sich erst über mehrere Quartale.

Chart sauber, Bewertung ambitioniert

Auf Wochenbasis ist das Bild sauber: ein klarer Test der letzten Zwischenhochs bei 12 Euro nach einer parabolischen Aufwärtsbewegung. Möglicherweise startet die Aktie hier wieder Richtung der alten Hochs durch.

Das Problem bleibt die Bewertung. Beim Durchstoßen der 10-Euro-Marke lag das KGV bereits bei 35. Auch nach dem Rücksetzer notieren wir noch bei 35 — für die aktuelle Wachstumsrate zu teuer. Erst bei einem Rücksetzer Richtung 10 Euro würde ich mir die Aktie ernsthaft anschauen. Auf diesem Niveau bleibe ich an der Seitenlinie.