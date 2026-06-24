Netzwerk-Aktie mit Cloud-Partnerschaft

Nokia positioniert sich dank AWS-Deal als KI-Netz-Anbieter

onvista · Uhr

Nokia baut den Bereich autonomer Netzwerke mit zwei großen Partnerschaften aus: AWS für die Cloud-Infrastruktur und Databricks für die Datenplattform. Ziel ist die Positionierung als Anbieter von AI-Native-Networks. Die Aktie testet aktuell die 12-Euro-Marke nach einem sauberen Retracement der letzten Aufwärtsbewegung.

Artikel teilen:

Einheitliche Datenbasis als Schlüssel

Das typische Problem bei Telekom-Anbietern: Betriebsdaten, Netzdaten, Kundendaten und Fehlerdaten liegen in völlig getrennten Systemen. Echtzeit-Analyse ist damit kaum möglich. Genau hier setzt die Kombination AWS plus Databricks an: Databricks führt die Daten aus verschiedenen Netzwerkdomänen zusammen, AWS liefert die Cloud-Compute-Schicht. Nokia positioniert sich als Orchestrator dieser autonomen Netzwerke.

Der Markt reagiert bisher zurückhaltend — der Umsatzbeitrag dürfte anfangs klein sein. Telco-Investitionszyklen laufen sehr langsam ab, der Hebel zeigt sich erst über mehrere Quartale.

Chart sauber, Bewertung ambitioniert

Auf Wochenbasis ist das Bild sauber: ein klarer Test der letzten Zwischenhochs bei 12 Euro nach einer parabolischen Aufwärtsbewegung. Möglicherweise startet die Aktie hier wieder Richtung der alten Hochs durch.

Das Problem bleibt die Bewertung. Beim Durchstoßen der 10-Euro-Marke lag das KGV bereits bei 35. Auch nach dem Rücksetzer notieren wir noch bei 35 — für die aktuelle Wachstumsrate zu teuer. Erst bei einem Rücksetzer Richtung 10 Euro würde ich mir die Aktie ernsthaft anschauen. Auf diesem Niveau bleibe ich an der Seitenlinie.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nokia

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungs-Aktie im Sinkflug
Rheinmetall: Nach diesem Rutsch lieber die Bodenbildung abwartenheute, 15:29 Uhr · onvista
Rheinmetall: Nach diesem Rutsch lieber die Bodenbildung abwarten
Speicher-Aktie mit US-Listing
SK Hynix kommt als ADR an US-Börsen - Verdopplung möglichheute, 15:34 Uhr · onvista
SK Hynix kommt als ADR an US-Börsen - Verdopplung möglich
Speicher-Aktie
Samsung kündigt 60 Milliarden Dollar Aktienrückkauf anheute, 15:31 Uhr · onvista
Samsung kündigt 60 Milliarden Dollar Aktienrückkauf an
Triebwerksbauer mit Rückenwind
MTU: JPMorgan sieht 40 Prozent Potenziaheute, 15:25 Uhr · onvista
MTU: JP Morgan sieht 40 Prozent Potenzial in 18 Monaten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Nach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobegestern, 13:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen