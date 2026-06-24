Seoul, ⁠24. Jun (Reuters) - Nordkorea will seine Marine in den kommenden fünf Jahren mit dem Bau von jährlich zwei großen Kriegsschiffen aufrüsten. Dies ‌sagte Machthaber Kim Jong Un am Dienstag bei einer Zeremonie zur Indienststellung eines neuen ⁠Zerstörers, wie ⁠die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete. Demnach sollen in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr zwei Kriegsschiffe von der Größe des nun in Dienst gestellten 5000-Tonnen-Schiffes "Choe Hyon" ‌gebaut werden. Der neue Mehrzweckzerstörer ‌habe in den vergangenen 14 Monaten erfolgreich militärische Einsatztests abgeschlossen.

Die Marine sei der schwächste ⁠Teil der nordkoreanischen Streitkräfte gewesen, sagte Kim. ‌Zudem kündigte er die ⁠baldige Indienststellung eines weiteren 5000-Tonnen-Zerstörers sowie den Bau von strategischen 10.000-Tonnen-Kriegsschiffen an. Die Nuklearisierung der Marine schreite "auf ihrem eigenen ‌Kurs" voran ⁠und trage zur nuklearen Abschreckung ⁠des Landes bei, erklärte er weiter. Der Bau einer modernisierten Marinebasis sei eine "dringende und wesentliche Aufgabe". Vertreter der Regierungspartei hätten bereits am Montag Pläne für neue Marinestützpunkte erörtert.

(Bericht von Heejin Kim. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)