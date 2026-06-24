OECD lobt Vorschläge für Rentenreform - Aber Beamte einbeziehen

Berlin, 24. Jun (Reuters) - ⁠Die Industriestaaten-Organisation OECD lobt die von der Rentenkommission vorgelegten Reformen der gesetzlichen Altersvorsorge. Viele der Vorschläge deckten sich mit Schlüsselempfehlungen der OECD, sagte deren Deutschland-Experte Robert Grundke der Nachrichtenagentur Reuters. Die in Paris ansässige Organisation übt zugleich Kritik: Die Einbeziehung von Selbstständigen und Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung sollte auf ‌die Beamten erweitert werden. "Dies hätte es sicherlich für viele gesetzlich Versicherte aus Fairness-Gesichtspunkten einfacher gemacht, das große Reformpaket zu unterstützen", betonte Grundke. Auch würden die Anreize für einen Wechsel aus dem ⁠Staatsdienst in die ⁠private Wirtschaft verbessert. Derzeit sei der Verlust der Beamtenpension ein wichtiger Faktor, sich gegen solch einen Stellenwechsel zu entscheiden.

Viele andere Reformideen begrüßt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). "Die Beschränkung von Minijobs auf Studenten ist nicht nur wichtig, um Altersarmut durch geringere Rentenansprüche zu verringern, sondern auch um finanzielle Anreize einen Vollzeitjob aufzunehmen zu verbessern", betonte Grundke. In Deutschland arbeiteten mehr als sieben Millionen ‌Menschen in Minijobs, die für sie steuer- und abgabenfrei sind. ‌Die meisten dieser Teilzeitbeschäftigten seien Frauen, die oft gut ausgebildet seien. "Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen und Berufen ist diese Subvention von Teilzeit-Beschäftigung nicht mehr zeitgemäß", sagte Grundke. Die Beschränkung von Minijobs auf Studenten sollte ⁠mit der geplanten schrittweisen Abschaffung der Mitversicherung des in einem Minijob arbeitenden Ehepartners in der gesetzlichen ‌Krankenversicherung kombiniert werden.

ERWERBSMINDERUNGSRENTE STÄRKEN

Als weitere wichtige Reform hebt die ⁠OECD die vorgeschlagene Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 45 Beitragsjahren hervor. Fast ein Drittel aller Beschäftigten, die in den vergangenen Jahren in Rente gegangen seien, habe sich für diese Option des finanziell interessanten früheren Renteneintritts entschieden. "Da die meisten dieser Frührentner überdurchschnittlich ausgebildet sind ‌und im Vergleich zur selben Altersgruppe einen überdurchschnittlichen ⁠Gesundheitszustand haben, ist es gut, diesen finanziellen ⁠Anreiz zur Frühverrentung abzuschaffen", betonte Grundke.

Dies könne den Fachkräftemangel mindern und zur finanziellen Stabilisierung des Rentensystems beitragen. Allerdings müsse solch eine Reform mit der Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten für ältere Beschäftigte kombiniert werden. Zudem müsse die Erwerbsminderungsrente gestärkt werden, um jene zu unterstützen, die aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können.

Auch die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung oder die Einführung einer Kapitalrente sind der OECD zufolge wichtige Schritte, um das Rentensystem sowie das Rentenniveau zu stabilisieren. "Die Erfahrungen in Schweden haben gezeigt, dass eine obligatorische kapitalgedeckte Komponente auch zur Entwicklung ⁠des Kapitalmarktes und somit indirekt auch zur Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten junger und innovativer Unternehmen beitragen kann", betonte Grundke.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)