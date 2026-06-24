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Panzerbauer KNDS gibt Startschuss für Börsengang

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Frankfurt, ⁠24. Jun (Reuters) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS hat den Startschuss für seinen milliardenschweren Börsengang gegeben. Wie erwartet wollen ‌der französische Staat und die in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen Eigentümerfamilien ⁠jeweils ⁠zehn Prozent an KNDS an die Börsen in Frankfurt und Paris bringen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Es wird erwartet, ‌dass KNDS noch vor ‌Mitte Juli sein Börsendebüt feiert. Der deutsche Staat übernimmt noch vor ⁠dem Börsengang die restlichen 40 Prozent ‌der Wegmann-Holding. Der ⁠Haushaltsausschuss des Bundestages soll darüber einem Insider zufolge am Freitag final entscheiden. Neue Aktien gibt ‌KNDS bei ⁠der Emission nicht aus.

Organisiert ⁠wird der Börsengang von den Investmentbanken Bank of America (BofA Securities), Deutsche Bank, Goldman Sachs und Societe Generale.

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