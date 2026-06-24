Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klage von ARD und ZDF

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klage von ARD und ZDF:

"Presse- und Rundfunkfreiheit, Medienfreiheit bedeuten erst einmal Freiheit vom Staat. Diese Freiheit in Verbindung mit neuen Medien, mit gezielt gesteuerten mächtigen Netzwerken, fordert heraus. (.) Und das ausgeklügelte System der Gebührenerhöhungen soll angeblich ja gerade die Staatsferne gewährleisten. Doch es ist auch hier Zeit für eine Zeitenwende: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Aufgabe in einer Grundversorgung. Er soll nicht mit seinen jährlich bald zehn Milliarden Euro an Gebühreneinnahmen privaten Medien faktisch das Leben schwer machen. (.) Nicht jede Sendung, die einem persönlich nicht schmeckt, ist ein Verstoß gegen Rundfunkauftrag und Grundgesetz. Der Rundfunk soll auch kein Büttel der Staatskanzleien werden. Freiheit und Vielfalt sind offenbar schwer zu ertragen."/yyzz/DP/stw