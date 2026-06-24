Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rentenreform

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Rentenreform:

"Es gibt keinen sinnvollen Grund, das Reformpaket noch einmal aufzuschnüren und von notorischen Beckmessern oder den Advokaten verschiedenster Sonderinteressen zerpflücken zu lassen. Daran sind schon andere Reformen gescheitert. Diese aber darf nicht scheitern. Es geht dabei nicht nur um die Rente, sondern um die finanzielle Stabilität unseres Sozialstaats. Mit der angedachten Reform wird die Rente nicht komplett neu erfunden. Im Zuge der nun geplanten Umbauten würde jedoch ein Fundament zementiert, das ihren Bestand mittelfristig sichert. An einigen Stellen werden neue Wege beschritten, die der Rente auch auf lange Sicht Zukunftsperspektiven eröffnet: etwa durch ein Andocken an den Kapitalmarkt oder durch die Einbeziehung sämtlicher Berufe - womöglich auch der Beamten. Das wäre überfällig. Wenn die Regierung dieses Gesamtpaket tatsächlich bis Jahresende liefert, könnte sie doch noch als Reformkoalition in die Annalen eingehen."/yyzz/DP/stw

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