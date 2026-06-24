30 Euro als Schlüssel-Level

Charttechnisch ist die 30-Euro-Marke das alles entscheidende Niveau. Die Aktie steht gerade in einer bullischen Konsolidierung knapp darunter — ein nachhaltiger Ausbruch wäre das Signal für die nächste Etappe. Vorher würde ich nicht einsteigen.

Beim ersten Ausbruch über die wichtige Widerstandslinie gab es bereits eine komplexe inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit zwei Zwischenschultern — der erste Ausbruch konnte sauber gehandelt werden. Auch die nachfolgende bullische Konsolidierung lieferte einen weiteren Long-Trigger.

40 Euro als nächstes Kursziel

Sobald die 30-Euro-Marke gefallen ist, öffnet sich der Weg nach oben. Die nächste minimale Widerstandszone liegt bei 35 bis 36 Euro, aber sie ist nach der dynamischen Bewegung von dort eher dünn. Das nächste belastbare Level ist erst bei rund 40 Euro — dort begann die ursprüngliche Momentum-Bewegung nach unten.

Von 30 auf 40 Euro wären weitere 33 Prozent Aufwärtspotenzial. Für Turnaround-Investoren ist Puma damit weiter ein interessanter Kandidat — sobald die 30-Euro-Marke durchbrochen ist.