Wien, 24. ⁠Jun (Reuters) - Die Wiener Raiffeisen Bank International (RBI) behauptet im Bieterkampf um die österreichische Addiko Bank trotz eines höheren Gegenangebots weiterhin ihre Führungsposition. Bis zum Montag seien Annahmeerklärungen für 50,72 Prozent der ‌Aktien eingegangen, teilte die RBI am Mittwoch mit. Der slowenische Rivale Nova Ljubljanska Banka (NLB) hatte seine Offerte Mitte Juni ⁠aufgestockt und ⁠die Aktionäre auf ihr gesetzliches Rücktrittsrecht hingewiesen. Bislang seien jedoch keine derartigen Rücktrittserklärungen eingegangen, erklärte die RBI.

Die NLB bietet 37,00 Euro je Addiko-Aktie und übertrifft die RBI-Offerte von 26,50 Euro damit um 10,50 Euro. Beide Banken machen ihre ‌Offerte von einer Annahmequote von 75 ‌Prozent abhängig. Da die RBI die 50-Prozent-Marke überschritten hat, kann die NLB diese Hürde rechnerisch nur nehmen, wenn Aktionäre ihre Zusagen ⁠an die Konkurrenz wieder zurückziehen. In den der RBI angedienten ‌Papieren ist ein Anteil von ⁠9,63 Prozent der serbischen Alta Group enthalten. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 22. Juli.

Das Addiko-Management hatte sich zuletzt hinter das niedrigere Angebot der RBI gestellt und ‌dies mit einer höheren ⁠Transaktionssicherheit begründet. Hintergrund sind mögliche ⁠regulatorische Hürden für die NLB in Kroatien wegen eines historischen Streits um Alt-Fremdwährungseinlagen. Nach einer erfolgreichen Übernahme plant die RBI eine Aufspaltung der Addiko: Das Geschäft in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro solle an die Alta Group verkauft werden. Die Aktivitäten in Kroatien und Slowenien will die RBI in ihr eigenes Netzwerk integrieren.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)