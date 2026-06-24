Märkte heute

Rheinmetall F126 und Cerebras-Margen

onvista · Uhr

Heute werden u.a. diese Wette behandelt: Puma, MTU, Nokia, Rheinmetall, Carnival Corp, Twilio, Samsung Electronics, FedEx, Cerebras, SK Hynix.

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Rheinmetall: Was passiert mit F126?

Ein Bericht über mögliche Änderungen bei einem großen Marineprojekt sorgt für neue Fragen rund um Auftragseingang, Bewertung und Erwartungshaltung. Wir schauen auf die Einordnung der Analysten und darauf, wie wichtig dieses Projekt für die Investmentstory wirklich ist.

Cerebras: Starkes Wachstum, schwächere Margen

Der junge KI-Chip-Spezialist liefert hohe Wachstumsraten und starke Partnernamen. Trotzdem reagiert der Markt zurückhaltend. Warum die Margenprognose plötzlich wichtiger ist als die Umsatzdynamik, wird eines der spannenden Themen der Sendung.

SK Hynix: Mega-ADR für mehr HBM-Kapazität

Der südkoreanische Speicherchampion will über ein US-Listing frisches Kapital aufnehmen. Dahinter steht ein großer Trend: KI-Rechenzentren brauchen immer mehr High-Bandwidth-Memory. Doch was bedeutet eine so große Kapitalmaßnahme für Anleger?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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FedEx
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MTU Aero Engines (ADR)
HBM Holdings

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