F126-Risiko und KNDS-IPO als doppelter Belastungsfaktor

Rheinmetall verliert heute 18 Prozent — die mit Abstand schwächste Dax-Aktie. Auslöser ist ein Rückschlag bei einem Fregatten-Großauftrag. In das F126-Programm sind bereits über zwei Milliarden Euro geflossen, geplant waren sechs Fregatten. Wegen massiver zeitlicher Verzögerungen und nicht haltbarer Kostenzusagen wechselt das Verteidigungsministerium wahrscheinlich zu TKMS — dort sollen dann acht Fregatten gebaut werden. Die TKMS-Aktie reagiert spiegelbildlich mit plus zehn Prozent.

KNDS verstärkt den Druck zusätzlich: Mit der Doppellistung kommt ein neuer großer Rüstungs-Player auf den Markt, der Investorenkapital aus Rheinmetall abziehen könnte.

JP Morgan bleibt ruhig — Kursziel kaum verändert

Trotz des dramatischen Tages-Verlusts senkt JPMorgan das Kursziel nur leicht von 1.450 auf 1.400 Euro und bestätigt das Hold-Rating. Das zeigt: Auch die Analysten halten den Tagessturz für überzogen.

Bewertung nach dem Rutsch: Das KGV liegt jetzt bei rund 24 — exakt im Fünf-Jahres-Schnitt. Das PEG-Ratio von 0,67 ist auch für einen Wachstumswert günstig. Charttechnisch sehe ich Potenzial bis 800 bis 900 Euro nach unten — ein Einstieg in das fallende Messer wäre aktuell verfrüht. Lieber abwarten, bis die Bodenbildung läuft.