Aktienrückkauf treibt zusätzliche Nachfrage

Die zurückgekauften Aktien fließen als Sonderboni an die Belegschaft der Chipsparte. Künftig sollen rund zehn Prozent des jährlichen Betriebsgewinns als Bonus ausgezahlt werden. Der Rückkauf sorgt sofort für zusätzlichen Kaufdruck im Markt. Die Aktie war in der Nacht zuvor um 14 Prozent eingebrochen, hat sich aber heute im asiatischen Handel wieder kräftig erholt. Das ist konsistent: Eine 60-Milliarden-Dollar-Buyback-Ankündigung ist auch für eine Aktie mit hoher Marktkapitalisierung ein spürbarer Treiber.

Bemerkenswert: Samsung steht seit Januar 160 Prozent im Plus — selbst nach dem jüngsten Rücksetzer. Volatilität von 20 bis 30 Prozent in Korrekturphasen ist nach einer solchen Rally völlig normal und sollte nicht überinterpretiert werden.

Bewertung historisch tief — Kursziel 7.340 Dollar

Das KGV von 5 und ein PEG-Ratio von 0,07 sind nicht teuer — selbst nach der starken Bewegung. Damit bleibt Samsung im historischen Vergleich klar unterbewertet.

Das nächste charttechnische Kursziel liegt in der Zone 6.850 bis 7.340 Dollar. Das wären weitere rund 33 Prozent Aufwärtspotenzial. Solange das Zyklik-Argument für die nächsten zwei Jahre außer Gefecht bleibt — was angesichts der HBM-Nachfrage aus dem KI-Markt plausibel ist — sehe ich diese Ziele als erreichbar.