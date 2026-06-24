ADR-Listing öffnet US-Investorenkapital

ADRs sind die Aktienpendants für amerikanische Anleger an Unternehmen, die primär in Asien gelistet sind. Mit dem US-Listing erschließt sich SK Hynix einen viel größeren Investorenpool — gerade institutionelles US-Kapital, das nicht direkt nach Korea investieren kann oder will.

Das Geld fließt in den Ausbau der HBM-Produktionsanlagen. SK Hynix hält im vierten Quartal letzten Jahres 57 Prozent Marktanteil bei High-Bandwidth-Memory — der zentralen Speicherkomponente für KI-Systeme.

Dass die großen Speicherhersteller massiv in den Kapazitätsausbau gehen, ist ein klares Signal: Niemand würde 26 Milliarden Euro in Produktionsanlagen stecken, wenn man von einem Ende des Zyklus ausginge. Die Lehren aus früheren Zyklen wurden offenbar verarbeitet — die HBM-Nachfrage bleibt strukturell stark, nicht zyklisch.

Bewertung bleibt günstig — Verdoppelung möglich

Seit Anfang des Jahres steht die Aktie 340 Prozent im Plus — innerhalb eines halben Jahres. Korrekturen von 33 oder 28 Prozent gehören da zum Bild und sind keine Trendwende-Signale. Die aktuelle Konsolidierung läuft bisher auf 18 Prozent, könnte im Extremfall auf 30 Prozent ausgedehnt werden.

Das KGV von 7 und ein PEG-Ratio von 0,08 sind historisch günstig. Solange das Zyklik-Argument außer Gefecht bleibt, halte ich eine weitere Kursverdoppelung für möglich. Erst unterhalb des letzten Sequenztiefs würde sich das Chartbild nachhaltig ins Negative drehen.