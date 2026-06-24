Social Media: Prien für 13 als gesetzliche Altersgrenze
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Familienministerin Karin Prien plädiert für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren für die eigenständige Nutzung sozialer Medien wie TikTok, Instagram oder Snapchat. Das halte sie grundsätzlich für den richtigen Weg, teilte die CDU-Politikerin in Berlin mit./vsr/DP/jha
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