Stada stärkt Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln durch Zukauf

Frankfurt, ⁠24. Jun (Reuters) - Der Arzneimittelhersteller Stada baut sein Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten durch einen Zukauf aus. Das Unternehmen aus dem hessischen Bad Vilbel übernimmt 16 ‌Marken für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel vom dänischen Anbieter Orifarm. Zum Portfolio gehören unter anderem Produkte, ⁠die ⁠in Norwegen, Dänemark, Belgien und Polen vertrieben werden. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, teilte Stada am Mittwoch mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Orifarm ‌trennt sich nach eigenen Angaben ‌von den Marken, um sich auf sein Kerngeschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Generika zu konzentrieren.

Für Stada ⁠ist es erste Übernahme unter der Regie des ‌neuen Mehrheitseigentümers. Der Finanzinvestor ⁠CapVest hatte den Kauf von Stada erst Ende März abgeschlossen. Stada-Chef Peter Goldschmidt erklärte, der Konzern habe eine Plattform aufgebaut, die ‌auch künftig weitere ⁠Akquisitionen ermögliche. Zuletzt hatte es ⁠bereits Spekulationen über weitaus größere Transaktionen gegeben: Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt Stada eine rund sechs Milliarden Euro schwere Übernahme des Konkurrenten Cooper Consumer Health. Zudem wurde dem Konzern ein Interesse am Rivalen Perrigo nachgesagt.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)