Studie: EU vernachlässigt Router bei digitaler Souveränität

Frankfurt, 24. ⁠Jun (Reuters) - Die Europäische Union (EU) übersieht einer Studie zufolge Internetrouter als zentralen Baustein digitaler Souveränität. 93 Prozent des europäischen Datenverkehrs laufe über diese Geräte, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Studie ‌der Branchenallianz SafeNet, der Denkfabrik IE.F und der Beratungsfirma Iconomy. Dabei kontrollierten chinesische Anbieter wie Huawei, Xiaomi oder ⁠TP-Link rund ⁠37 Prozent des Marktes für Heimnetzwerk-Geräte, ohne dass dies für Verbraucher offensichtlich sei. Viele erhielten die Geräte von ihrem jeweiligen Internetanbieter mit dessen Logo auf dem Gehäuse. Sie gingen daher meist davon aus, dass ihr Router europäischer ‌Herkunft sei.

"Während Europa Gesetze zur Cloud-Souveränität ‌und zu Halbleiter-Lieferketten erlässt, wird der eigentliche Ausgangs- und Endpunkt der digitalen Aktivitäten zu einem kritischen blinden Fleck", schrieben die ⁠Autoren der Studie. Außereuropäische Heimrouter seien potenzielle trojanische Pferde in ‌Millionen Haushalten. Die größten Risiken ⁠seien Sicherheitslücken, Datenabfluss oder Fernzugriffe. Zudem könnten ausländische Hersteller gesetzlich zur Kooperation mit den Behörden ihres jeweiligen Heimatlandes gezwungen werden.

SafeNet fordert daher eine verpflichtende Kennzeichnung ‌der Herkunft eines Routers. ⁠Zudem müssten die Anforderungen für ⁠die Beschaffung durch öffentliche Einrichtungen verschärft und europäische Produktionskapazitäten gefördert werden. In der Sovereignty Alliance for European Network Technology (SafeNet) haben sich mehrere Netzwerkgeräte-Anbieter wie Fritz! und Devolo zusammengeschlossen.

Im europäischen Mobilfunk sind Netzwerkkomponenten chinesischer Anbieter in bestimmten Bereichen tabu. Aus dem 5G-Netz in Deutschland sollen sie bis 2029 endgültig verschwinden.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)