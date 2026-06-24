TAG Immobilien nimmt mit Börsengang von Polen-Tochter 200 Mio Euro ein

München, 24. ⁠Jun (Reuters) - Der Börsengang der polnischen Tochter des Hamburger Wohnungskonzerns TAG Immobilien ist geglückt. 37 Millionen Aktien des Wohnimmobilien-Entwicklers Robyg seien zu 34 Zloty bei Investoren platziert worden, teilte ‌TAG am Mittwoch mit. Der Preis liegt in der Mitte der Preisspanne, die von 32 bis 36 Zloty ⁠reichte. Insgesamt ⁠brachte der Börsengang damit einen Erlös von 1,25 Milliarden Zloty (295 Millionen Euro). 850 Millionen Zloty (200 Millionen Euro) davon gehen an die TAG, die mit 66 Prozent Mehrheitsaktionär von Robyg bleibt. Die Aktien sollen am 2. ‌Juli erstmals an der Warschauer Börse ‌gehandelt werden.

"Davon profitieren letztendlich alle Geschäftsbereiche der TAG: Im polnischen Verkaufsgeschäft kann Robyg durch den Mittelzufluss aus dem IPO und ⁠die noch einmal deutlich gestärkte Eigenkapitalbasis weitere Grundstücke akquirieren", sagte ‌TAG-Finanzvorstand Martin Thiel. Robyg ⁠ist stets auf der Suche nach Grundstücken, auf denen neue Wohnungen gebaut werden können. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wohnungen im mittleren Preissegment in den ‌Regionen um die Großstädte ⁠Warschau, Posen, Breslau, Lodz, Krakau ⁠und Danzig. "Gleichzeitig stehen für das Vermietungsgeschäft der TAG durch die Aktienplatzierung sowohl in Polen als auch in Deutschland wesentliche Eigenmittel für weiteres Wachstum zur Verfügung"", sagte Thiel.

TAG hatte den Wohnimmobilien-Entwickler Robyg vor fünf Jahren für umgerechnet 550 Millionen Euro von den Finanzinvestoren Goldman Sachs und Centerbridge übernommen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)