TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung 11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung 13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung 14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung 18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung 20:15 USA: Qualcomm, Investor Day 22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M. 09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich. 10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD) 12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden. BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi