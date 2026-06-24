Tech-Bounce | Warten auf MICRON-Zahlen. Fedex Abverkauf übertrieben?

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die US-Futures zeigen sich nach dem deutlichen Tech-Abverkauf vom Dienstag leicht erholt, vor allem der Nasdaq kann vor den Micron-Zahlen am Abend zulegen. Im Fokus stehen weiter Gewinnmitnahmen im KI- und Halbleitersektor, ein fester US-Dollar, fallende Ölpreise und die Frage, ob die Fed angesichts hartnäckiger Inflationssorgen noch restriktiver werden muss. Der Markt wartet nun vor allem auf Micron, die PCE-Inflationsdaten am Donnerstag und weitere Signale vom Anleihemarkt. Unternehmensseitig sorgen Alphabet mit der Aufnahme in den Dow Jones, FedEx mit Zahlen, Nike mit einem CFO-Wechsel und die geplante US-Notierung von SK Hynix für Gesprächsstoff. Gleichzeitig bleibt der Ölpreis unter Druck, da die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und höhere Angebotsmengen wächst.

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NASDAQ
Dow
FedEx
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