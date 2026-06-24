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Top Swing Trades in 10 Minuten: Aktien & Optionen mit Dr. Daniel Sinnig

WH Selfinvest · Uhr
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In diesem Webinar zeigt Dr. Daniel Sinnig, wie Trader in wenigen Minuten spannende Swing-Trade-Ideen für Aktien, ETFs und Optionen finden können. Im Fokus steht ein klarer, zeitsparender Prozess: statt stundenlang Charts zu durchsuchen, werden moderne Scanner, technische Indikatoren und konkrete Marktfilter genutzt, um gezielt die interessantesten Setups herauszufiltern. Besonders spannend: Der Ansatz eignet sich nicht nur für Vollzeittrader, sondern auch für alle, die mit begrenztem Zeitaufwand strukturierter handeln möchten.

Daniel stellt seine bevorzugten Swing-Trading-Setups vor – darunter den gesunden Rücksetzer, das Power-Bounce-Setup und das Breakout-Retrace-Setup. Dabei geht es nicht um blindes Kaufen, sondern um klar definierte Situationen im Markt: stabile Trends, Rücksetzer an wichtige Durchschnittslinien, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie Volumenereignisse, die auf erhöhte Marktaktivität hindeuten können. Anhand konkreter Beispiele aus dem Aktien- und ETF-Markt wird gezeigt, wie solche Chancen systematisch gefunden und bewertet werden können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung: Soll man den Basiswert direkt kaufen, Calls nutzen oder über Optionsstrategien wie Cash Secured Puts arbeiten? Daniel erklärt, welche Rolle Optionsprämien, implizite Volatilität und ein schneller Marktüberblick bei der Auswahl der passenden Strategie spielen können. Wer wissen möchte, wie sich Swing Trades effizienter vorbereiten lassen und welche Setups aktuell besonders interessant sein können, bekommt in diesem Webinar einen kompakten, praxisnahen Einblick.

Beim nächsten Format mit Dr. Daniel Sinnig interaktiv live dabei sein


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