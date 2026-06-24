Trading-Chance Infineon: Potenzial bis 150 Euro?!

Heute wollen wir Mal nicht über den großen Teich schauen, sondern uns mit einer Top-Aktie befassen, die ihren Sitz direkt vor unserer Haustür hat: Infineon! Der Kurs kennt in 2026 buchstäblich kein Halten mehr. Nachdem es jüngst einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gegeben hat, wurde weiteres (technisches) Potenzial freigesetzt, worauf wir weiter unten eingehen. Zunächst aber wollen wir das Unternehmen selbst beleuchten und den Hype erklären.

KI-Boom verleiht der Aktie Flügel

Der europäische Halbleiterprimus Infineon hat Anfang Juni 2026 Börsengeschichte geschrieben, indem die Aktie mit dem Sprung auf 88 Euro ihr legendäres Allzeithoch aus dem Jahr 2000 knackte. Dass das Papier seit Jahresbeginn um weit über 110 Prozent nach oben geschossen ist, verdankt das Unternehmen einer fundamentalen Trendwende im operativen Geschäft. Noch im vergangenen Jahr belastete eine spürbare Flaute in der Automobilindustrie und bei den klassischen Industrieanwendungen die Bilanzen. Doch im Frühjahr hob das Management die Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr kräftig an. Angetrieben von einem stark verbesserten Auftragseingang rechnet der Konzern nun mit einem deutlich steigenden Jahresumsatz, einer Segmentergebnis-Marge von rund 20 Prozent und einem sprudelnden freien Cashflow von über 1,2 Milliarden Euro. Um diese neue Dynamik zu untermauern, wird ab Herbst sogar die interne Struktur gestrafft, um den Fokus voll auf die zukunftsträchtigen Bereiche Automobil, Energiesysteme und Edge-Systeme zu richten.

Der eigentliche Treibstoff für diese Kursexplosion ist jedoch die Erkenntnis des Marktes, dass der Halbleiterhersteller zu einem der wichtigsten europäischen Profiteure des globalen KI-Booms aufgestiegen ist. Wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird, denken die meisten Investoren an die Rechenkerne in den Rechenzentren. Doch diese gigantischen KI-Serverfarmen haben ein massives Problem: Sie fressen unbändige Mengen an Strom und erzeugen enorme Hitze. Genau hier schlägt die Stunde der hocheffizienten Leistungselektronik, bei der die Münchner weltweit die unangefochtene Nummer eins sind. Die Chips auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid steuern und minimieren den Energieverlust bei der Stromversorgung dieser Serveranlagen. In diesem speziellen KI-Hardware-Segment wurde die Umsatzprognose für 2026 unlängst von einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro nach oben geschraubt, was die Phantasie der Anleger beflügelt und die Aktie in ganz neue Sphären katapultiert hat.

Im Vergleich zu seinen globalen und europäischen Konkurrenten nimmt das Unternehmen damit eine hochinteressante Sonderstellung ein. Schaut man beispielsweise auf den niederländischen Giganten STMicroelectronics, der traditionell sehr ähnlich aufgestellt ist und ebenfalls stark am Tropf der Automobilindustrie hängt, zeigt sich eine deutliche Kluft: Während die Franzosen-Niederländer zuletzt noch mit einer trägeren Erholung im Mikrocontroller-Markt zu kämpfen hatten, konnte der deutsche Rivale den KI-Umsatzhebel viel schneller und effektiver ansetzen. Auch im Vergleich zu US-Größen wie Texas Instruments oder ON Semiconductor, die das klassische Analog- und Power-Halbleitergeschäft dominieren, punktet der DAX-Konzern mit seiner technologischen Führung bei den neuartigen Verbundhalbleitern für das Energiemanagement. Zwar hat die enorme Kursrallye die Bewertung inzwischen auf ein sportliches Kurs-Gewinn-Verhältnis getrieben, das deutlich über dem historischen Schnitt liegt, doch die Kombination aus anziehendem Kerngeschäft mit Automobilchips und dem rasant wachsenden Sondererlös durch die weltweite KI-Infrastruktur lässt die Konkurrenz in Europa charttechnisch derzeit blass aussehen.

Technisches Ziel 150 Euro?

Die Infineon-Aktie hat ein buchstäblich bewegtes „Leben“ an der Börse hinter sich. Direkt zum Platzen der Dotcom-Blase emittiert, brachen die Notierungen während der Baisse bis März 2003 von 77 auf unter 10 Euro ein. Als dann die Finanzkrise 2008 die Börsenwelt erschütterte drückte es den Aktienkurs gar in den Pennystock-Bereich. Nur sehr mutige Anleger kauften damals diese Aktie. Und heute können die Mutigen ihren Lohn einfahren, denn der Kurs hatte sich bereits bis 2018 fast verfünfzigfacht. Nach einer neuerlichen Korrektur anlässlich der Corona-Pandemie setzte die Aktie zu zwei wahnsinnig dynamischen Aufwärtswellen an, von denen wir die zweite gerade erleben. Nahezu senkrecht steigt der Kurs angesichts des KI-Booms, von dem das Unternehmen aus München profitiert. Mit dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 77,63 Euro wurde eine gigantische „Untertassen-Formation“ ausgebildet.

Wir erachten eine Pullback-Bewegung an den Ausbruchs-Level für durchaus realistisch und sehen im Fall einer Bestätigung der 77er-Marke als Unterstützung eine erstklassige Einstiegs-Chance in Trendrichtung. Via Trenddifferenz-Methode lässt sich ein mögliches technisches Ziel bei mehr als 150 Euro ausmachen. Falls wir bei 77 Euro einen Einstieg bekommen sollten, ist das unser Trading-Ziel.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Da die Volatilität extrem hoch ist und der Kurs zuletzt senkrecht stieg, muss jederzeit mit scharfen Rücksetzern gerechnet werden. Einen solchen wollen wir bekanntlich für einen Einstieg in Trendrichtung nutzen. Dazu warten wir einen erfolgreichen Test der 77-Euro-Marke ab und steigen dann in ein moderat gehebeltes Produkt ein. Wichtig ist auch hier wieder, dem einzelnen Trade nicht zu viel Gewicht zu geben. Ergo: moderate Einsätze sind angesagt. Ein geeignetes Produkt haben wir ausgesucht und stellen es nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Infineon

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 65,664 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 81,50 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 5,07. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PM22SA.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 77 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Infineon

Basiswert Infineon WKN PM22SA ISIN DE000PM22SA4 Basispreis 65,664 Euro K.O.-Schwelle 65,664 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 5,07 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.