Trading-Chance Nasdaq: Short-Chance, wenn…

Der Nasdaq 100 ist einer der bekanntesten und dynamischsten Aktienindizes der Welt. Er spiegelt das Herzstück der modernen Innovations- und Wachstumswirtschaft wider. Der Index umfasst die 100 nach Marktkapitalisierung größten nationalen und internationalen Unternehmen, die an der US-Börse Nasdaq gelistet sind.

Was macht den Nasdaq 100 aus?

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist der strikte Ausschluss von Finanzunternehmen. Banken oder klassische Investmentgesellschaften sucht man hier vergeblich. Stattdessen dominieren technologiegetriebene Branchen, weshalb der Index oft fälschlicherweise als reiner "Tech-Index" bezeichnet wird. Zwar machen Hardware, Software und Halbleiter den Löwenanteil aus, doch finden sich darin auch Schwergewichte aus dem zyklischen Konsum (wie Einzelhandels- und E-Commerce-Riesen), der Biotechnologie und der Kommunikationsbranche.

Der Nasdaq 100 wird als modifizierter kursgewichteter Index berechnet. Das bedeutet, dass größere Unternehmen ein höheres Gewicht haben, die Methodik jedoch regelmäßige Kappungsgrenzen vorsieht, damit extrem dominante Konzerne den Index nicht völlig allein bewegen. Er gilt weltweit als das ultimative Barometer für Growth-Aktien (Wachstumswerte).

Historische Bewertungsextreme vs. aktuelle Bewertung

Da im Nasdaq 100 Unternehmen mit hohen Wachstumserwartungen gebündelt sind, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – eine Kennzahl, die den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn setzt – traditionell höher als bei klassischen Standardwerte-Indizes wie dem Dow Jones.

Das historische Extrem (Die Dotcom-Blase): Das extremste Allzeithoch in Sachen Bewertung erreichte der Index zur Jahrtausendwende. Im März 2000, auf dem Höhepunkt der Internet-Blase, kletterte das KGV des Nasdaq 100 auf astronomische über 100. Die Kurse waren völlig von den realen Unternehmensgewinnen entkoppelt, was im Anschluss zu einem legendären Crash führte.

Das historische Tief: Nach dem Platzen der Blase und während der Finanzkrise 2008 gaben die Bewertungen massiv nach. In Tiefpunktphasen drückte der Markt das KGV zeitweise auf unter 15, da Investoren temporär das Vertrauen in Wachstumswerte verloren hatten.

Aktuelle Bewertung (Mitte 2026): Heute präsentiert sich der Index mit einem KGV (Trailing P/E) von rund 32 und einem erwarteten KGV (Forward P/E) von ca. 27. Das zeigt, dass der Markt zwar ambitioniert bewertet ist – angetrieben durch den anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Infrastruktur –, die Kurse im Gegensatz zur Jahrtausendwende aber von massiven, realen Milliardengewinnen der Tech-Konzerne untermauert werden.

Die Top 5 Aktien im Index

Die Konzentration an der Spitze des Nasdaq 100 ist beachtlich. Die fünf gewichtigsten Unternehmen machen zusammen weit über ein Drittel der gesamten Indexbewegung aus. Angeführt wird die Spitze vor allem durch die Profiteure des KI-Infrastruktur-Booms.

Hier sind die aktuellen Top 5 Schwergewichte und ihre prozentuale Gewichtung im Index:

Quelle: www.realmoneytrader.com

33,3% der Gewichtung im Nasdaq entfallen allein auf Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Das ist eine enorme Abhängigkeit von diesen Mega-Schwergewichten!

Big Six schwächeln?!

Wir haben einen eigenen Index konstruiert (gelb), der aus den vorstehend genannten Big Five plus Meta (Facebook) besteht. Nun lassen wir diesen gegen den marktbreiten S&P 500 laufen und achten besonders auf divergente Entwicklungen. Divergent wäre die Entwicklung dann, wenn beispielsweise der S&P 500 auf neue Hochs ansteigt, wie jüngst gesehen, unser „Big Six Index“ dieses neue Verlaufshoch aber mitnichten bestätigt, sondern unter seinem bisherigen Hoch verweilt.

Im Chart sehen wir, dass genau das gerade passiert ist. Während der S&P 500 (untere Chartkurve) ein neues Verlaufshoch markiert hat, liegt unser „Big Six Index“ (orange) signifikant unter seinem bisherigen Allzeithoch. Ein Warnsignal – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Quelle: www.tradingview.com

Im nächsten Schritt gehen wir in den Tages-Chart des Nasdaq 100. Hier sehen wir, dass der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch postwendend abverkauft wurde. Dabei ist auch ein Momentumwechsel hin zu „bearish“ zu erkennen. Die abwärts gerichteten Kerzen (rot) sind größer, als die aufwärts gerichteten (grün).

WENN die Marke von 29.577 Zählern nach unten durchbrochen werden sollte, würde auch der Kurs eine mögliche Trendumkehr bestätigen. Wir nutzen eine solche Preisbestätigung für den Aufbau einer ersten Tranche Short auf den Nasdaq.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Noch sind es nur Frühwarnsignale, die manchmal auch schnell verpuffen. Doch in den Fällen, in denen die Märkte tatsächlich in die Knie gehen, sind es genau diese Frühwarnsignale, die einen rechtzeitig etwaige Aktien-Bestände absichern oder im Sinne des Tradings auf die Shortseite wechseln lassen. Auch hier halten wir es wieder für sinnvoll, in kleinen (und mehreren) Tranchen einzusteigen. So lassen sich Risiken besser kontrollieren und man hat einen Cost-Average-Effekt, was dem ehernen Timing-Problem entgegenwirkt.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Nasdaq 100

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 32.000 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 29.347 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 12,75. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PM4X29.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 28.227 Punkte

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Nasdaq 100

Basiswert Nasdaq 100 WKN PM4X29 ISIN DE000PM4X291 Basispreis 32.000 Pkt K.O.-Schwelle 32.000 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 12,75 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.