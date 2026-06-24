Kommunikations-Infrastruktur für die KI-Ära

Twilio positioniert sich klar als Infrastrukturanbieter für digitale Kundenkontakte. Je mehr KI-Anwendungen Unternehmen betreiben, desto mehr automatisierte Kommunikation mit Nutzern entsteht — und genau diese Schicht liefert Twilio. Damit profitiert das Unternehmen direkt vom Ausbau der KI-Workloads in der Breite, nicht nur bei den Hyperscalern.

Das Total Addressable Market in diesem Segment ist groß und wächst proportional zur KI-Verbreitung. Twilio hat als einer der etablierten Player einen klaren Startvorteil.

Bewertung in Ordnung — Profitabilität zeigt sich

Twilio ist gerade erst in die Profitabilität gekommen — das letzte Jahr war der Wendepunkt. Bei einem Gewinnanstieg von rund 970 Prozent (von einer niedrigen Basis aus) und immer noch 38 Prozent erwartetem Wachstum im Folgejahr sind die hohen Kurs/Gewinn-Verhältnisse zu erklären.

Beim Ausbruch über 190 Dollar liefert die Aktie ein gutes Setup. Ein offenes Gap kann als Magnet wirken — ein Rücksetzer zum Gap-Close würde rund 20 Prozent Abwärtsrisiko bedeuten. Demgegenüber steht ein Upside-Potenzial von rund 60 Prozent bis zum Kursziel. Das ergibt ein attraktives 3:1-Chance-Risiko-Verhältnis.