AKTIE IM FOKUS: Bayer springen nach Supreme-Court-Urteil auf Viermonatshoch
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bayer -Aktie ist am Donnerstagnachmittag nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns kräftig nach oben gesprungen. Mit plus 17,1 Prozent auf 46,31 Euro erreichte das Papier den höchsten Stand seit Mitte Februar.
Das Urteil des US Supreme Court dürfte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen, hieß es von Bayer. Das Gericht hat im Fall Durnell zugunsten des von Bayer im Jahr 2018 übernommenen Monsanto-Konzerns entschieden./ck/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall Street knapp im Plus erwartet - Chips gefragt, SpaceX im Sinkflug22. Juni · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender US-Vergütungsvorschlag belastet FMC und Davitaheute, 08:59 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Vor den Micron-ZahlenDer Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeStaatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis