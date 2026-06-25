AKTIE IM FOKUS: Bayer springen nach Supreme-Court-Urteil auf Viermonatshoch

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bayer -Aktie ist am Donnerstagnachmittag nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns kräftig nach oben gesprungen. Mit plus 17,1 Prozent auf 46,31 Euro erreichte das Papier den höchsten Stand seit Mitte Februar.

Das Urteil des US Supreme Court dürfte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen, hieß es von Bayer. Das Gericht hat im Fall Durnell zugunsten des von Bayer im Jahr 2018 übernommenen Monsanto-Konzerns entschieden./ck/jha/

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