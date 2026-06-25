AKTIE IM FOKUS: US-Chipspezialist Micron steuert auf Rekordhoch zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Micron-Aktien dürften dank überzeugender Zahlen und eines optimistischen Ausblicks ihren Höhenflug fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate kostete die Aktie am Donnerstagmorgen umgerechnet fast 1.240 Dollar. Das ist im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwochabend in New York ein Plus von rund 18 Prozent.

Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten weiter kräftig an. Micron schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt die Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten.

Sollte die Micron-Aktie am Donnerstag im regulären Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq in einem ähnlichen Umfang klettern, hätte es die Schwäche vom Dienstag wieder ausgemerzt und würde so viel kosten wie noch nie.

Nach dem am Montag erreichten Rekordhoch von knapp 1.214 Dollar sackte der Kurs am Dienstag um 13 Prozent auf 1.052 Dollar ab. Die Micron-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Aktien.

Seit Juni vergangenen Jahres zog der Börsenkurs um mehr als 700 Prozent an - das heißt, der Börsenwert hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch lag dieser bei knapp 1,2 Billionen Dollar.

Damit zählt Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten US-Konzernen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen.

Bei einem vorbörslich indizierten Anstieg um fast ein Fünftel würde der Börsenwert um mehr als 200 Milliarden Dollar anziehen. Das wäre mehr als der deutsche Softwarehersteller SAP < DE0007164600> derzeit an der Börse insgesamt wert ist./zb/stk