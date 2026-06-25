Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt nach Micron-Zahlen - SMI auf Rekord
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Für gute Stimmung sorgten überragende Geschäftszahlen sowie ein sehr guter Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron . Der Leitindex der Eurozone gewann 0,85 Prozent auf 6.267,53 Punkte.
Beim Schweizer SMI stand ein Kursplus von 0,81 Prozent auf 14.231,96 Punkte zu Buche. Nach dem Rekordhoch vom Mittwoch stellte er eine weitere Bestmarke auf. Der britische FTSE 100 stieg um 0,65 Prozent auf 10.529,89 Punkte./la/jha/
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