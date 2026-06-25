Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabiler Handelsauftakt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nur wenig verändert gestartet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 24.780 Punkte. Er nähert sich damit der 21-Tage-Linie als kurzfristigem Trendindikator, die aktuell bei 24.820 Zählern verläuft. Der MDax sank am Donnerstagmorgen um 0,1 Prozent auf 31.879 Punkte.

"Die Anleger stecken zwischen Zinssorgen und hohen Erwartungen an den KI-Sektor fest, was das Handelsgeschehen in eine lethargische Schaukelbörse verwandelt", konstatierte Marktanalyst Timo Emden. Die jüngsten Verluste wirkten eher wie eine Verschnaufpause als der Beginn einer handfesten Korrektur, glaubt der Experte./edh/stk

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