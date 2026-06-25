AKTIEN IM FOKUS 4: Micron auf Rekord - Andere Chiptitel ziehen mit

(Neu: Schlusskurse und -werte)

NEW YORK (dpa-AFX) - Herausragende Geschäftszahlen und ein starker Ausblick haben der Micron-Aktie am Donnerstag abermals einen Rekord beschert. Sie legte in den ersten Handelsminuten um bis zu ein Fünftel auf 1.255 Dollar zu und war damit so teuer wie noch nie. Dieses Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, am Ende stand ein Plus von 15,7 Prozent zu Buche.

Die Micron-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Aktien. Seit Juni vergangenen Jahres zog der Börsenkurs um etwas mehr als 850 Prozent an. Das heißt, die Marktkapitalisierung hat sich seitdem fast verzehnfacht. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um rund 1.400 Prozent. Innerhalb des Nasdaq 100 verteuerte sich in diesem Zeitraum nur Sandisk noch mehr - und zwar um gut 6.200 Prozent.

Nach dem Kurssprung infolge der Zahlen und des Ausblicks liegt der Börsenwert bei fast 1,4 Billionen Dollar. Allein am Donnerstag zog er um rund 200 Milliarden Dollar an. Zum Vergleich: Das ist mehr, als das Dax-Schwergewicht SAP oder der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus insgesamt wert sind. Diese kommen umgerechnet auf Marktkapitalisierungen von fast 185 Milliarden Dollar und knapp 176 Milliarden Dollar.

Mit dem Kursanstieg am Donnerstag schloss der Chiphersteller außerdem in der Liste der wertvollsten Unternehmen in den USA zu Tesla und Meta auf. Die drei Konzerne kommen derzeit jeweils auf rund 1,4 Billionen Dollar und liegen damit auf Rang 8 der Top Ten in dieser Wertung. Vor einem Jahr hatte Micron mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen.

Die überwiegend begeisterten Analysten hoben reihenweise ihre Kursziele für die Aktie an. Das durchschnittliche Kursziel der von Bloomberg erfassten Analysten zog innerhalb eines Tages um fast ein Fünftel auf 1.450 Dollar an. So erhöhte HSBC-Analyst Ricky Juil Seo sein Kursziel um 600 Dollar auf 1.700 Dollar. Quer durch die Bank attestierten die Analysten Micron ein überragendes zweites Geschäftsquartal und sehen auch die Ziele für das laufende Quartal weit über den Erwartungen.

Noch beeindruckender als die Zahlen ist nach Ansicht des JPMorgan-Experten Harlan Sur aber die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16 Stück. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien.

Zu den 16 Kunden zählten zwei Hyperscaler, ergänzte Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC - also große Technologieunternehmen, die massiv in KI-Infrastruktur investieren. Citigroup-Experte Atif Malik verwies darauf, dass diese Schlüsselkunden-Verträge rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken dürften.

Im Kielwasser von Micron legten auch andere US-Halbleitertitel kräftig zu. Für Qualcomm ging es um knapp vier Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren Dragonfly C1000 in seiner KI-Infrastruktur einsetzen will./gl/tih/nas/zb/la/stw