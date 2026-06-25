Aktien New York
Dow Jones Industrial klettert auf Rekordhoch
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com
Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs trieben auch robuste Konjunkturdaten den Leitindex an. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren unerwartet stark gestiegen.
Der Dow zog zuletzt um 1,5 Prozent auf 52.612 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 29.365 Punkte nach oben.
Das könnte dich auch interessieren
Südkoreanischer KonzernChipfirma SK Hynix will mit US-Zweitnotiz 29 Milliarden Dollar einnehmengestern, 10:58 Uhr · Reuters
Speicherchip-HerstellerSK Hynix überholt Samsung als wertvollster Börsenwert Südkoreas22. Juni · Reuters
Aktien New York AusblickWall Street knapp im Plus erwartet - Chips gefragt, SpaceX im Sinkflug22. Juni · dpa-AFX
BMW, Mercedes-Benz, VolkswagenAutowerte erholen sich etwas nach Bericht über EU-Zölle19. Juni · dpa-AFX
Plus-Analysen
Vor den Micron-ZahlenDer Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeStaatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis