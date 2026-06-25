Aktien New York Schluss: Dow klettert auf Rekordhoch - Micron stützt Tech-Werte

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen. Technologiewerte profitierten von herausragenden Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron .

Nach anfänglichen Gewinnen von mehr als 2 Prozent ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 letztlich um 0,75 Prozent auf 29.440,32 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 gab minimal auf 7.357,49 Punkte nach, und der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent auf 51.920,62 Punkte ins Ziel. Deutliche Kursverluste der Aktien von Apple trübten insgesamt die Euphorie rund um Micron./la/stw