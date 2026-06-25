von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Amazon.com - Wichtige Kumulationsunterstützung

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Wichtige Kumulationsunterstützung

Kumulationspunkten spielen in der Technischen Analyse eine ganz besondere Rolle. Dabei handelt es sich um ein enges Kursband, in dem gleich mehrere unterschiedliche Marken zusammenfallen. Anhand des Kursverlaufes der Amazon-Aktie lässt sich dieses besondere Phänomen verdeutlichen. So führte die jüngste Korrektur das Papier bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 232,84 USD), diverser Hoch- und Tiefpunkte der letzten 12 Monate sowie des 38,2%-Fibonacci-Retracements der gesamten Aufwärtsbewegung seit April 2025 (233,85 USD). Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung durch den ehemaligen Korrekturtrend seit November 2025 (akt. bei 231,43 USD). Das Kursverhalten an diesem neuralgischen Punkt dürfte die weitere Tendenz der Amazon-Aktie vorgeben. Sprich: Hält die beschriebene Bastion können Anlegerinnen und Anleger von einem lehrbuchmäßigen Pullback ausgehen. In der Folge dürfte der Titel in die Erfolgsspur zurückkehren und Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 278,54 USD nehmen. Fällt die Kumulationszone, muss indes mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung der beiden Kurslücken bei rund 217 USD bzw. 196 USD gerechnet werden.

Amazon.com (Daily)

Chart Amazon.com
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Chart Amazon.com
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon

Das könnte dich auch interessieren

Alibaba steckt dahinter
Anthropic wirft chinesischem Konzern Kopier-Attacke vorheute, 05:17 Uhr · dpa-AFX
Anthropic wirft chinesischem Konzern Kopier-Attacke vor
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen