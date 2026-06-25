Amazon.com - Wichtige Kumulationsunterstützung
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Wichtige Kumulationsunterstützung
Kumulationspunkten spielen in der Technischen Analyse eine ganz besondere Rolle. Dabei handelt es sich um ein enges Kursband, in dem gleich mehrere unterschiedliche Marken zusammenfallen. Anhand des Kursverlaufes der Amazon-Aktie lässt sich dieses besondere Phänomen verdeutlichen. So führte die jüngste Korrektur das Papier bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 232,84 USD), diverser Hoch- und Tiefpunkte der letzten 12 Monate sowie des 38,2%-Fibonacci-Retracements der gesamten Aufwärtsbewegung seit April 2025 (233,85 USD). Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung durch den ehemaligen Korrekturtrend seit November 2025 (akt. bei 231,43 USD). Das Kursverhalten an diesem neuralgischen Punkt dürfte die weitere Tendenz der Amazon-Aktie vorgeben. Sprich: Hält die beschriebene Bastion können Anlegerinnen und Anleger von einem lehrbuchmäßigen Pullback ausgehen. In der Folge dürfte der Titel in die Erfolgsspur zurückkehren und Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 278,54 USD nehmen. Fällt die Kumulationszone, muss indes mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung der beiden Kurslücken bei rund 217 USD bzw. 196 USD gerechnet werden.
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Kumulationspunkten spielen in der Technischen Analyse eine ganz besondere Rolle. Dabei handelt es sich um ein enges Kursband, in dem gleich mehrere unterschiedliche Marken zusammenfallen. Anhand des Kursverlaufes der Amazon-Aktie lässt sich dieses besondere Phänomen verdeutlichen. So führte die jüngste Korrektur das Papier bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 232,84 USD), diverser Hoch- und Tiefpunkte der letzten 12 Monate sowie des 38,2%-Fibonacci-Retracements der gesamten Aufwärtsbewegung seit April 2025 (233,85 USD). Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung durch den ehemaligen Korrekturtrend seit November 2025 (akt. bei 231,43 USD). Das Kursverhalten an diesem neuralgischen Punkt dürfte die weitere Tendenz der Amazon-Aktie vorgeben. Sprich: Hält die beschriebene Bastion können Anlegerinnen und Anleger von einem lehrbuchmäßigen Pullback ausgehen. In der Folge dürfte der Titel in die Erfolgsspur zurückkehren und Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 278,54 USD nehmen. Fällt die Kumulationszone, muss indes mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung der beiden Kurslücken bei rund 217 USD bzw. 196 USD gerechnet werden.
Amazon.com (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Amazon.com
Quelle: LSEG, tradesignal²
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