ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Micron auf 1540 Dollar - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick des Halbleiterkonzerns auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender findet er aber die deutliche Ausweitung der langfristigen individualisierten Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien. Sur schraubte seine Schätzungen deutlich nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen