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APA ots news: Kryptowerte sicher verwahren: FMA informiert über Wallets, Zugangsschlüssel und die Rolle regulierter Anbieter

Die neue Ausgabe der FMA-Info "Reden wir über Geld" erklärt,  
worauf Verbraucher:innen bei der Verwahrung von Kryptowerten 
achten sollten 

Wien (APA-ots) - Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowerten gewinnt  
auch die 
Frage ihrer sicheren Verwahrung an Bedeutung. Die österreichische 
Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert in der aktuellen Ausgabe ihrer 
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld", welche 
Möglichkeiten der Aufbewahrung von Kryptowerten bestehen und welche 
Vor- und Nachteile diese mit sich bringen. 

Seit Inkrafttreten der europäischen Verordnung über Märkte für 
Kryptowerte (MiCAR) gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für Anbieter 
von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASPs - Crypto Asset Service 
Provider). Die Regulierung schafft europaweit klare Anforderungen an 
Unternehmen, die unter anderem die Verwahrung und Verwaltung von 
Kryptowerten für Kund:innen anbieten. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich die aktuelle Ausgabe von 
"Reden wir über Geld" einem wichtigen Aspekt des Umgangs mit 
Kryptowerten: der sicheren Verwahrung. Dabei wird erläutert, welche 
Funktion sogenannte Wallets erfüllen, welche Unterschiede zwischen 
online verbundenen und offline betriebenen Lösungen bestehen und 
welche Bedeutung die Zugangsschlüssel für die Kontrolle über 
Kryptowerte haben. 

Wer Kryptowerte selbst verwahrt, behält die volle Kontrolle über 
seine Bestände, trägt aber auch die gesamte Verantwortung für die 
sichere Aufbewahrung der Zugangsdaten. Gehen diese verloren oder 
geraten sie in falsche Hände, kann der Zugriff auf die Kryptowerte in 
der Regel nicht wiederhergestellt werden. Alternativ können 
Verbraucher:innen die Verwahrung einem regulierten CASP übertragen, 
der dafür gesetzlich festgelegte Anforderungen an Sicherheit, 
Organisation und Risikomanagement erfüllen muss. 

Die FMA informiert darüber, welche Schutzmechanismen bei 
regulierten Verwahrdienstleistungen vorgesehen sind und welche 
grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen Verbraucher:innen unabhängig von 
der gewählten Verwahrungsform beachten sollten. Ziel ist es, die 
Risiken von Verlusten durch Bedienfehler, mangelnde Datensicherung 
oder Cyberangriffe besser verständlich zu machen. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir 
über Geld" ist auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten. 
Informationen zur Zulassung von Anbietern finden Verbraucher:innen in 
der FMA-Unternehmensdatenbank . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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