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APA ots news: Moldauische Kunst am Ringturm: Pavel Brilas Ringturmverhüllung eröffnet

Die größte Kunstinstallation im öffentlichen Raum Wiens "Your  
Happiness is in Your Own Hands" wurde heute Vormittag 
offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Wien (APA-ots) - Mit der diesjährigen Verhüllung seiner  
Unternehmenszentrale setzt der 
Wiener Städtische Versicherungsverein zeitgenössische moldauische 
Kunst gekonnt in Szene - und für die kommenden Wochen mitten ins 
Wiener Stadtzentrum. Heute Vormittag wurde die 4.000 Quadratmeter 
große Ringturmverhüllung "Your Happiness is in Your Own Hands" vom 
moldauischen Biennale- und documenta-Künstler Pavel Brila feierlich 
enthüllt. Anfang Mai starteten die Arbeiten am VIG-Headquarter, bis 
Ende September wird die farbenfrohe Kunstinstallation zu sehen sein. 

"Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Republik Moldau und 
Österreich basiert auf nachhaltigen Partnerschaften, gegenseitigem 
Vertrauen und gemeinsamen Werten. Pavel Brilas Kunstinstallation am 
Ringturm verdeutlicht die engen Verbindungen zwischen Kultur, 
Tourismus, Investitionen und Wirtschaft und bietet zugleich eine 
wertvolle Plattform, um das Image und das kulturelle Erbe unseres 
Landes international sichtbar zu machen. Wir schätzen die 
österreichischen Investitionen in strategischen Bereichen wie 
Industrie, Automobil- und Elektronikbranche, Bank- und 
Finanzdienstleistungen, Versicherungen, IT und Digitalisierung sowie 
ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Moldaus sehr. Mein 
Dank gilt der Vienna Insurance Group für ihre Initiative, Moldau als 
Standort für Investitionen, Innovation und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu präsentieren und gleichzeitig unser kulturelles, 
kreatives und wirtschaftliches Potenzial hervorzuheben" , sagt Dr. 
Eugeniu Osmochescu , stellvertretender Premierminister und Minister 
für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung der Republik 
Moldau. Die Initiative unterstreicht die engen kulturellen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Moldau und Österreich. Mit der 
Verbindung von zeitgenössischer Kunst, Wirtschaftsdialog und 
kulturellem Austausch schaffen die Ringturmverhüllung und das 
Begleitprogramm eine Plattform für die moldauische Kreativszene und 
spiegeln zugleich die langjährige Präsenz und das Engagement der 
Vienna Insurance Group auf dem moldauischen Markt wider. 

"Das Werk der diesjährigen Ringturmverhüllung ist weit mehr als 
ein beeindruckendes Projekt. Es zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig 
die Beziehungen zwischen Österreich und der Republik Moldau sind und 
reiht sich in eine Reihe von Leuchtturmprojekten ein, die unsere 
Zusammenarbeit sichtbar machen und mit Leben erfüllen. Denn 
nachhaltige Partnerschaften entstehen nicht allein durch Verträge 
oder wirtschaftliche Verflechtungen. Sie wachsen durch persönliche 
Begegnungen, gegenseitiges Vertrauen und das Verständnis für die 
Geschichte, die Identität und die Perspektiven des jeweiligen 
Gegenübers. Auf dieser Grundlage ist zwischen Österreich und der 
Republik Moldau eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft 
gewachsen, die sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen 
erfolgreich entwickelt hat. Dies zeigt sich auch in den engen 
wirtschaftlichen Beziehungen: Österreich zählt seit langem zu den 
wichtigsten Wirtschaftspartnern und Investoren Moldaus. Das Potenzial 
dieser Partnerschaft - wirtschaftlich, kulturell und im gemeinsamen 
europäischen Kontext - ist noch lange nicht ausgeschöpft", betont Dr. 
Wolfgang Hattmannsdorfer , Bundesminister für Wirtschaft, Energie und 
Tourismus der Republik Österreich. 

Bereits zum achtzehnten Mal wird der Ringturm auf Initiative des 
Wiener Städtischen Versicherungsvereins künstlerisch ummantelt. "Die 
bereits zur Tradition gewordene Verhüllung unserer 
Unternehmenszentrale ist unser kulturelles Leuchtturmprojekt, denn 
sie macht sichtbar, wofür wir als führende internationale 
Versicherungsgruppe in Zentral-, Süd- und Osteuropa stehen: Für 
internationale Vernetzung, starke Partnerschaften und ein gelebtes 
Miteinander über Ländergrenzen hinweg. Mit Your Happiness is in Your 
Own Hands bringen wir Wien und Chiinu über die kommenden Wochen 
auf kunstvolle Weise miteinander in Dialog - und darüber freuen wir 
uns ganz besonders" , sagt Mag. Robert Lasshofer , 
Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, 
Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG). 

"Die VIG ist seit zwölf Jahren mit der Gruppengesellschaft 
Donaris in der Republik Moldau tätig und hat sich aktuell mit dem 
Erwerb der Moldasig als Marktführer positioniert. Der moldauische 
Versicherungsmarkt befindet sich in der Aufbauphase. Als 
verlässlicher Partner für Wirtschaft und Gesellschaft zielen wir 
darauf ab, den lokalen Markt zu entwickeln und seine Resilienz zu 
stärken. Es freut uns sehr, dass wir der Republik Moldau mit der 
diesjährigen Ringturmverhüllung eine so besondere Bühne bieten 
können", kommentiert Mag. Peter Höfinger , Deputy CEO der VIG und 
länderverantwortlich für die Republik Moldau. Mit der Übernahme der 
Moldasig hält die VIG in Moldau einen Marktanteil von rund 25 
Prozent. 

Neben den hochrangigen politischen Vertreter:innen folgten 
zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der 
Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, unter anderem 
I.E. Victoria Roa (Botschafterin der Republik Moldau in Österreich), 
Anca Dragu (Gouverneurin der Nationalbank der Republik Moldau), Irina 
Tolstousov (Stellvertretende Direktorin Invest Moldova Agency), MMag. 
Markus Figl (Bezirksvorsteher Wien-Innere Stadt), Dr. Günter Geyer ( 
Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins), 
Dr. Peter Thirring (Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group 
), Dr. Ralph Müller (Generaldirektor der Wiener Städtischen 
Versicherung), Dr. Judit Havasi (Generaldirektorin der DONAU 
Versicherung), Mag. Sonja Brandtmayer (Generaldirektor- 
Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung), Mihai Tecu ( 
CEO Omniasig VIG), Victor Coad (CEO Moldasig S.A.), Oleg Boian ( 
Generaldirektor-Stellvertreter Moldasig S.A.), Dinu Gherasim (CEO 
Donaris VIG), Andrei Plmdeal (CFO Donaris VIG) und Künstlerin 
Dorota Sadovská . 

Zwtl.: Glück in unseren Händen 

Der moldauische Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026 auch 
sein Heimatland auf der Biennale in Venedig vertritt, ist bereits der 
zehnte Kunstschaffende aus CEE, der das VIG-Headquarter künstlerisch 
verhüllt. Das 4.000 m² große Kunstwerk aus 30 bedruckten Netzbahnen 
trägt den Titel "Your Happiness is in Your Own Hands" und verwandelt 
den Ringturm in ein großformatiges Bild von Erinnerung, Identität und 
kultureller Verbundenheit. Das Werk zeigt eine farbenfrohe 
Choreografie von Handgriffen, die durch die Zubereitung von Sarmale 
führt - einem traditionellen Gericht der moldauischen Küche. In 
seiner reduzierten Bildsprache rückt Brila weniger das Rezept als 
die damit verbundenen Geschichten in den Mittelpunkt. Für ihn stehen 
Sarmale für Erfahrungen von Zugehörigkeit und kultureller Identität. 
"Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun. Sie werden 
durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, lebendig 
gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können 
unabhängig vom Ort ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Die 
Ringturmverhüllung lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag 
sichtbar zu machen. Darin liegt auch ihre leise Botschaft: 
Zugehörigkeit, Erinnerung und vielleicht sogar ein Stück Glück liegen 
in unseren eigenen Händen", so Pavel Brila . 

Zwtl.: Pavel Brila 

Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu (Republik Moldau) geboren. 
Der international renommierte Künstler arbeitet medienübergreifend 
mit Film, Video, Fotografie, Installation und Performance. Bekannt 
wurde er unter anderem mit seinem Filmprojekt "Shoes for Europe", das 
2002 auf der documenta11 präsentiert wurde. Seine Arbeiten 
beschäftigen sich mit Fragen von Erinnerung, Identität, Migration und 
gesellschaftlichem Wandel. Brila war in zahlreichen internationalen 
Ausstellungen vertreten, darunter die documenta14, Manifesta 10 sowie 
Institutionen wie die Tate Gallery London. Er lebt und arbeitet in 
Chiinu und Berlin. 

Zwtl.: Ein Abend im Zeichen der Republik Moldau 

Die Eröffnung der diesjährigen künstlerischen Verhüllung des 
Ringturms wird von einem Abendempfang begleitet, der Einblicke in die 
kulinarische und kulturelle Identität Moldaus bietet. Die mit 
Unterstützung der Invest Moldova Agency organisierte Veranstaltung 
bringt Vertreter:innen aus Wirtschaft, Diplomatie und Kultur aus 
Österreich und Moldau zusammen. Zu den Sprecher:innen zählen unter 
anderem der moldauische Vizepremierminister Eugeniu Osmochescu, die 
Botschafterin der Republik Moldau in Österreich, Victoria Roa, VIG 
Deputy CEO Peter Höfinger, "Verhüllungskünstler" Pavel Brila sowie 
die stellvertretende Direktorin der Invest Moldova Agency, Irina 
Tolstousov. Neben traditionellen Spezialitäten wie Sarmale und Bab 
neagr werden ausgewählte moldauische Weine verkostet. Der Abend 
dient als Plattform für Networking und Austausch zwischen 
österreichischen und moldauischen Partner:innen und unterstreicht 
Moldaus wachsende Bedeutung als Standort für Investitionen, 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und kulturellen Austausch. 

Zwtl.: Limited Edition: 500 modische Shopper 

Nachhaltig, sozial und umweltfreundlich ist die bereits zur 
Tradition gewordene Initiative, aus dem 4.000 m² großen Kunstwerk, 
das bis September zu sehen sein wird, kreative Taschenunikate zu 
entwerfen. Rund 500 Shopper werden in Handarbeit von 
Mitarbeiter:innen des sozialintegrativen Betriebes und Wiener Labels 
gabarage hergestellt und unter anderem an Mitarbeiter:innen und 
Interessierte verlost. 

Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung 

Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem 
breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden 
Kulturaustausch ein. Die Förderung von Kunst und Kultur sind dem VIG- 
Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen 
dieser Förderphilosophie ist die künstlerische Verhüllung seiner 
Unternehmenszentrale. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Unternehmen 
Movelight® wird der Ringturm seit 2006 regelmäßig mit insgesamt 30 
bedruckten Netzbahnen - mit einer Breite von je 3 m und einer Länge 
von bis zu 63 m - Stück für Stück von allen vier Seiten mit 15.000 
Kabelbindern zu einem malerischen 4.200 m² großen Kunstwerk verhüllt. 
Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen auch 
Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna 
Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des 
Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen 
für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel 
Brilaist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit der 
künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde. Weitere 
Informationen unter 
www.wst-versicherungsverein.at/ringturmverhuellungen/ . 

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der 
Holdinggesellschaft der international tätigen VIG- 
Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein 
unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen 
Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden 
Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG 
-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und 
Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen 
unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche 
und kulturelle Entfaltung schaffen. 

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende 
Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE). 
Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 
Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und 
hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG 
kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen 
Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit 
2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die 
VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der 
international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die 
VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in 
Zentral- und Osteuropa. 

Die Invest Moldova Agency ist eine öffentliche Einrichtung, die 
von der Regierung der Republik Moldau unter der Schirmherrschaft des 
Büros des Premierministers gegründet wurde. Ihre Aufgabe besteht 
darin, strategische Investitionen in die Republik Moldau anzuziehen, 
zum Wachstum der Exporte beizutragen, das internationale Ansehen des 
Landes zu fördern sowie die wirtschaftsdiplomatische Dimension 
weiterzuentwickeln. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wiener Städtische Versicherungsverein 
   Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
   Schottenring 30, 1010 Wien 
   Romy Schrammel 
   Telefon: +43 (0)50 390 - 21224 
   E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at 
   Website: https://www.wst-versicherungsverein.at 
    
   VIENNA INSURANCE GROUP AG 
   Wiener Versicherung Gruppe 
   Schottenring 30, 1010 Wien 
   Karin Kafesie 
   Tel.: +43 (0)50 390-21211 
   E-Mail: karin.kafesie@vig.com 
    
   Invest Moldova Agency 
   Valeria Botnari 
   MD-2005, Eugen Doga 2, street 
   Chisinau, Republic of Moldova 
   Tel: +37379472104 
   E-Mail: valeria.botnari@invest.gov.md 

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