Bahn stellt neue Strategie vor: Ab 2026 auch nach Steuern Gewinn geplant

Berlin, 25. Jun (Reuters) - ⁠Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone fahren. "Erstmals seit Jahren wird das Ergebnis nach Steuern der DB ab 2026 positiv sein", teilte der Staatskonzern am Donnerstag in Berlin mit. Das operative Ergebnis werde bis 2030 um über eine Milliarde auf 1,7 Milliarden Euro verbessert. Die seit Oktober amtierende Bahn-Chefin Evelyn Palla hat die neue Strategie diese Woche dem Aufsichtsrat vorgestellt. Sie ‌will die Konzernführung schlanker aufstellen, den Wildwuchs bei den internen Dienstleistungsunternehmen beenden und die Pünktlichkeitswerte verbessern.

"Wir verabschieden uns von unerreichbaren Versprechen", sagte Palla. Vielmehr solle es realistische Ziele geben. Palla will sich von starken Wachstumszielen - wie einst der Verdoppelung der Reisendenzahl - lösen, ⁠weil das Schienennetz ⁠in Deutschland bereits überlastet ist und selbst mit Geldern aus dem neuen Infrastrukturtopf vor allem der Bestand saniert werden soll. Der Neubau spielt kaum eine Rolle.

Im vergangenen Jahr hatte die Bahn unter dem Strich einen Verlust von 2,3 Milliarden Euro ausgewiesen. Hauptgrund dafür waren hohe Abschreibungen auf das Fernverkehrsgeschäft. Ohne positive Sondereffekte hatte die Bahn letztmals 2019 einen Nettogewinn eingefahren - von damals 680 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (Ebit) lag die Bahn 2025 schon im Plus mit 297 Millionen Euro. 2026 sollen es früheren Angaben zufolge in etwa ‌600 Millionen Euro werden. Im Umfeld des Konzerns hieß es, der Umsatz solle ‌bis 2030 auf 32 Milliarden Euro klettern. 2025 waren es 27 Milliarden Euro, 2026 sollen es rund 28 Milliarden werden. Die Bahn will vor allem ihre Züge besser auslasten.

BAHN WILL ZUVERLÄSSIGER WERDEN

In ihrer Strategie für die nächsten zehn Jahre wird 2026 als Jahr des Umbaus beschrieben. Dieser soll ⁠ab 2028 zu Einsparungen von 500 Millionen Euro pro Jahr bei den Sach- und Personalkosten führen. Bis 2030 sollen dann spürbare Fortschritte ‌bei der Sanierung des Netzes gelingen. 2035 - im Jahr des 200-jährigen ⁠Eisenbahn-Jubiläums - soll die Sanierung abgeschlossen werden.

Dann wird von einer Pünktlichkeit im Fernverkehr von 80 Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr waren lediglich 60,1 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich. Als Zwischenschritt soll bis 2030 die Pünktlichkeit im Fernverkehr auf 69 bis 72 Prozent steigen und im Regionalverkehr bei 89,5 bis 91,5 Prozent liegen. Das soll durch die Sanierung weiterer Streckenabschnitte im ‌Schienennetz möglich werden.

Die Bahn rechnet im Fernverkehr künftig wegen eines stärkeren Wettbewerbs ⁠mit einem Marktanteil von stabil rund 85 Prozent, aktuell ⁠sind es noch 95 Prozent. Im Regionalverkehr will sie ihren Marktanteil von aktuell 59 Prozent bis 2030 halten.

Teil der neuen Strategie ist, dass bis 2030 alle Geschäftsfelder saniert sein sollen. Die zersplitterten Dienstleister im Konzern sollen kein Eigenleben mehr führen, sondern gebündelt werden. Palla will in der Zentrale zahlreiche Stellen einsparen, beispielsweise in der Strategieabteilung oder im Bereich Nachhaltigkeit. In beiden Feldern soll nur noch ein Bruchteil der jetzt dort Beschäftigten übrig bleiben. Die Regionalverkehrstochter soll ab 2027 zuständig sein für die Beschaffung neuer Schienenfahrzeuge, auch für den Fernverkehr und Cargo. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will vor allem Ausgliederungen ins Ausland verhindern. Sie fürchtet dies besonders bei der Buchhaltung.

Die angestrebte Zuverlässigkeit wird aber immer wieder durch größere Pannen im Betriebsablauf untergraben. So standen diese Woche bundesweit zwei ⁠Stunden lang alle Züge still, weil das digitale Funksystem bei einer Überarbeitung Probleme bereitete. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verlangte eine umfassende Aufklärung durch den Staatskonzern.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)