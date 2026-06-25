Bayer-Aktie schießt hoch - US-Gericht entscheidet positiv

Die Aktien von Bayer haben am Donnerstagnachmittag einen regelrechten Sprung hingelegt. Als Reaktion auf eine positive Gerichtsentscheidung zog die Bayer-Aktie innerhalb von wenigen Minuten um rund 15 Prozent auf 45,42 Euro an - das ist das höchste Niveau seit Februar. In der Spitze kratzte die Aktie sogar an der 50-Euro-Marke.

Wie US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, hat der Supreme Court in den USA zugunsten des Leverkusener Pharma- und Agrarmittelkonzerns entschieden. Das oberste Gericht des Landes urteilte, dass Geschädigte Bayer nicht wegen fehlender Warnhinweise des Unkrautvernichters Roundup verklagen können. Die Richter orientierten sich dabei an Regularien auf Bundesebene, denen zufolge derartige Hinweise nicht notwendig seien.

Für Bayer ist das ein großer Erfolg. Seit Jahren plagen Rechtsstreitigkeiten den Konzern, der laut Bloomberg mittlerweile mehr als zehn Milliarden Dollar dafür ausgegeben hat. Durch das Urteil könnten diese Konflikte ein Ende finden. Das Glyphosat-haltige Roundup war ursprünglich ein Produkt des US-Rivalen Monsanto, ehe Bayer den Wettbewerber 2018 für 63 Milliarden US-Dollar übernahm. Dadurch kaufte sich der Konzern aber auch diese rechtlichen Schwierigkeiten ein.