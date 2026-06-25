Nach den Vortagesverlusten ist der Dax am Donnerstag positiv in den Handel gestartet und lag eine Stunde nach Handelsbeginn 0,61 Prozent im Plus bei 24.861 Punkten.

"Die Anleger stecken zwischen Zinssorgen und hohen Erwartungen an den KI-Sektor fest, was das Handelsgeschehen in eine lethargische Schaukelbörse verwandelt", konstatierte Marktanalyst Timo Emden. Die jüngsten Verluste wirkten eher wie eine Verschnaufpause als der Beginn einer handfesten Korrektur, glaubt der Experte.

Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus

Das Kursfeuerwerk bei Micron nach den Quartalszahlen des Chipkonzerns lässt am Donnerstag international die Chip- und Speicherwerte wieder mächtig anspringen. Nachdem die Titel des amerikanischen Tech-Unternehmens im außerbörslichen Handel um fast 20 Prozent anzogen und auf Rekordniveau zusteuern, kam die Rally international zunächst in Asien an, Nikkei und KOSPI legten deutlich zu.

In Europa bahnt es sich nun ebenfalls an, dass die Micron-Zahlen nach dem jüngsten Branchen-Rückschlag die KI-Fantasie der Anleger wieder beleben - anders, als es vor einigen Wochen noch bei Broadcom geschah. Im frühen Handel gewannen die Titel von Infineon fast sechs Prozent. Sie wurden begleitet von Werten aus der Ausrüster- und Zulieferbranche.

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist nachbörslich in den USA eine Welle der Erleichterung über die Finanzmärkte gefegt. "Die Quartalszahlen von Micron Technology haben selbst die kühnsten Erwartungen noch in den Schatten gestellt und sorgen im Technologiesektor rund um den Globus für Begeisterung", schrieb der Experte am Morgen. Davon profitierten die Branchenwerte sehr viel deutlicher als der eher verhaltene Dax, der sich recht moderat im Plus bewegt.

Im Vorfeld der Micron-Zahlen war in den vergangenen Tagen eine Welle von Gewinnmitnahmen über Chipwerte eingebrochen. Unter Anlegern war es noch in aller Munde, dass Broadcom erst Anfang Juni eine solche in Gang gesetzt hatte, die dann aber ein paar Tage länger andauerte. Sorgen vor Übertreibungen waren auch jetzt wieder hochgekocht.

Adidas-Aktie gefragt

Starke Trikot-Verkäufe anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft haben die Aktien von Adidas am Donnerstag angetrieben. Im frühen Handel stiegen sie in der Spitzengruppe im Dax um 1,8 Prozent auf 179,20 Euro und steuerten damit wieder auf ihr vor zehn Tagen erreichtes Jahreshoch bei 180,50 Euro zu.

Adidas-Chef Björn Gulden sagte bei einer Medienrunde in New York, dass der Sportartikelhersteller dreimal so viele Trikots der deutschen Nationalmannschaft verkaufe wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren - das sei ein Rekordwert.Obendrein bekräftigte das Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung für Adidas. Der Sportartikelhersteller habe bei einem Branchentreffen in Baden-Baden aufgezeigt, wie der Rückenwind durch die Fußball-WM auch über das Event hinaus anhalten könne, schrieb Jefferies-Experte James Grzinic. (mit Material von dpa-AFX).