Bund einigt sich mit Ländern auf Finanzreform

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BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder haben sich auf eine Finanzreform zur Entlastung vor allem der Kommunen geeinigt. Das teilte Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit./hoe/DP/stw

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