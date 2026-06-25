Bund einigt sich mit Ländern auf Finanzreform
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder haben sich auf eine Finanzreform zur Entlastung vor allem der Kommunen geeinigt. Das teilte Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit./hoe/DP/stw
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