Bundeswehr stellt bis zu sechs Transportflugzeuge bereit

25. ⁠Jun (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um die Folgen der schweren Erdbeben in Venezuela.

10.40 Uhr - Deutschland stellt Venezuela ‌kurzfristig Hilfe in Aussicht. Die Bundeswehr könne bis zu sechs Transportflugzeuge ⁠vom ⁠Typ A400M bereitstellen, um Personal und Hilfsgüter etwa des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes zu befördern, teilt das Verteidigungsministerium ‌mit. "Die Nachricht von den ‌vielen Tausenden Toten in Venezuela hat mich tief erschüttert", erklärt Verteidigungsminister Boris ⁠Pistorius. "Jetzt gilt es, schnell Hilfe zu ‌leisten."

09.08 Uhr - Spanien ⁠sichert Venezuela Unterstützung zu. "Spanien und ich persönlich bieten der venezolanischen Bevölkerung nach den verheerenden Erdbeben ‌von heute ⁠Nacht unsere volle Unterstützung ⁠an", schreibt der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez auf der Plattform X. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien." Außenminister Jose Manuel Albares ergänzt, das Land sei bereit, jede erforderliche Nothilfe ⁠zu leisten.

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