CDU-Politiker Röwekamp: Rückkehr zur Wehrpflicht bleibt Option

Berlin, ⁠25. Jun (Reuters) - Nach den ersten Zahlen zum neuen Wehrdienst hält der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), eine Rückkehr zur Wehrpflicht ‌weiterhin für möglich. Eine Absage an die Dienstpflicht sei verfrüht, sagte der Politiker dem Redaktionsnetzwerk ⁠Deutschland (RND) ⁠einem Vorabbericht vom Donnerstag zufolge. "Die bisher vorliegenden Rückmeldungen aus dem Fragebogen zum neuen Wehrdienst enthalten Licht und Schatten", so Röwekamp. Erfreulich sei die hohe Beteiligung der angeschriebenen jungen ‌Menschen. Enttäuschend sei jedoch die ‌Rückmeldequote der Frauen, die im Gegensatz zu den Männern gesetzlich nicht zur Antwort verpflichtet sind.

Entscheidend ⁠für die militärischen Fähigkeiten sei am Ende ‌nicht die abstrakte Bereitschaft, ⁠sondern die konkrete Zahl der Truppe, erklärte Röwekamp weiter. "Wir brauchen 50 Prozent mehr Zeit- und Berufssoldaten und mehr als dreimal ‌so viele Rekruten ⁠gegenüber dem bisherigen Personalbestand." ⁠Dies sei eine militärische Notwendigkeit, um den deutschen Beitrag zur Nato verlässlich zu leisten. Ob der Personalaufwuchs mit der bisherigen Freiwilligkeit gelinge oder Deutschland zur Wehrpflicht zurückkehren müsse, werde im kommenden Jahr zu entscheiden sein.

(Geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)