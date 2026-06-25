Frankfurt, ⁠25. Jun (Reuters) - Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter sind der Commerzbank nach deren Erkenntnissen im Zuge des Übernahmeangebots von UniCredit treu geblieben. Das Frankfurter Geldhaus ‌trat am Donnerstag Äußerungen von UniCredit-Chef Andrea Orcel entgegen, der gesagt hatte, bis auf ⁠fünf ⁠hätten alle aktiven institutionellen Investoren ihre Commerzbank-Aktien verkauft oder angedient. Die Commerzbank pocht dagegen darauf, dass ihre Aktionärsstruktur "weitgehend unverändert" sei. Ale Emittentin habe sie volle Transparenz über ‌ihre Aktionäre.

Bislang hätten institutionelle Investoren ‌nur 1,29 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient, erklärte die Commerzbank am Donnerstag in Frankfurt. Rund 0,05 Prozent ⁠der angedienten Aktien entfielen auf Privatanleger, der ‌Rest stamme von Banken. ⁠Insgesamt war das Tauschangebot in UniCredit-Aktien für 12,51 Prozent der Commerzbank-Aktien angenommen worden. Die Commerzbank geht davon aus, dass ‌der Löwenanteil davon ⁠im Zusammenhang mit Derivate-Geschäften ⁠von UniCredit mit Banken steht, die dadurch gezwungen waren, ihre Aktien anzudienen. "Der verbleibende Streubesitz verteilt sich auf mehrere hundert institutionelle Investoren sowie mehr als 500.000 Privatanleger", hieß es in der Mitteilung.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)