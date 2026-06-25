DAX® - 50-Tage-Linie erfolgreich getestet

Gestern verlor der DAX® die vieldiskutierte 25.000er-Marke etwas aus den Augen. Stattdessen fiel das Aktienbarometer bis in den Bereich der 50-Tages-Linie (akt. bei 24.575 Punkten) zurück – dort fanden die deutschen „blue chips“ allerdings Halt. Damit haben wir bereits eine erste wichtige Unterstützung definiert. Knapp darunter steckt die Kurslücke vom 12. Juni (24.422 zu 24.328 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich ab, ehe es bei der Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.274/24.227 Punkten) durchaus um eine Haltezone von strategischer Bedeutung geht. Auf der Oberseite müsste der DAX® dagegen einmal die runde 25.000er-Marke überwinden. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger sind aber die verschiedenen Hochpunkte bei rund 25.500 Punkten. Inklusive des bisherigen Allzeithochs bei 25.508 Punkten hat das Aktienbarometer hier insgesamt vier Mal nach unten gedreht. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) nimmt der Grad an Optimismus spürbar zu. 44,9 % der US-Privatanleger sind derzeit optimistisch. Damit übersteigt das Bullenlager den Anteil der Bären (36,1 %) deutlich.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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