Dax Chartanalyse 25.06.2026

Dax erreicht Korrekturziel und dreht erneut nach oben

onvista · Uhr
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Quelle: Onvista.de

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung lautete wie folgt:

“Im Bereich um 24.800 Punkte starteten am Vormittag erste Stabilisierungsversuche. Diese tragen aktuell jedoch lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im kurzfristigen Abwärtsimpuls. Unterhalb von 25.100 Punkten hat der Index in den kommenden Stunden und Tagen weiteres Abwärtspotenzial Richtung 24.600 Punkte, potenziell deutlich tiefer.“

Der Dax erreichte das avisierte Minimalziel auf der Unterseite, das Tagestief im XETRA-Dax lag bei 24.593 Punkten. Heute Vormittag hat die Stimmung erneut gedreht - nach den Micron-Zahlen überwogen die Käufer wieder und schickten den Index zurück über 24.800 Punkte.

Dax-Ausblick:

Mit der gestrigen Bewegung wurde die Kurslücke (Linie schwarz im Chart unten) von Mitte Juni wieder geschlossen. Die heutige Kaufwelle dreht das kurzfristige Chartbild nun wieder zu Gunsten der Käuferseite. Oberhalb von 24.600 Punkten ist nun tendenziell eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 25.000 Punkte zu favorisieren.

Spätestens im Bereich 25.000/100 Punkte wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen im deutschen Leitindex.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YQJ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 25.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.409,42 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62NV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 25.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.396,76 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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